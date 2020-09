Kaivurin kuopaisun jäähallin työmaalla voi lykätä monenlaisella jarrutuksella, mutta lappeenrantalaiset valittavat harvoin

Hallityömaat: Lappeenranta on neuvotellut keskustan jäähallin paikalla olevan liikekiinteistön ostosta. Hintapyyntö on 3,1 miljoonaa euroa. Seurakunnan kanssa on keskusteltu Kisapuiston tien alle jäävistä maista.