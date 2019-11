Ketterän kotiottelu Rovaniemen Kiekkoa vastaan ei ollut mitään puolustuspelin juhlaa.

Imatran kauden selvästi pienin yleisöjoukko (589) näki, kun Mestiksessä viimeisenä oleva RoKi vei kaksi sarjapistettä voittolaukauskisan jälkeen. Loppulukemat olivat 6—5.

— Tulimme ihan hyvin alkuun, sen jälkeen oli ihan luokaton esitys. Ei ole kyllä tuollaista paskaa nähty tässä hallissa tällä kaudella. Pyydän anteeksi Imatran Ketterän faneilta tämän illan esitystä, minähän siitä kannan vastuun, Ketterän päävalmentaja Matias Lehtonen vuodatti lehdistötilaisuudessa.

Niin huono häviäjä Lehtonen ei ollut, etteikö olisi muistanut kehua vuolaasti myös vastustajaa. Ketterä-luotsin mielestä he eivät olisi ansainneet ottelusta pistettäkään.

— Roki oli hyvä. Sanoin jo ennen peliä, että heillä on aivan liian vähän pisteitä siihen nähden, kuinka aktiivista ja hyvää jääkiekkoa he pelaavat. Ei ole ilmeisesti vain pomppinut tai sitten on ollut huonoa tuuria.

Marraskuun alussa pelatun Suomen cupin finaalin jälkeen Ketterä tuskaili pitkään maalinteon kanssa, vaikka on laukonut jokaisessa ottelussa runsaasti.

— Olemme harjoitelleet paljon maalinteon tukitoimia: maskipelaamista, rebound-pelaamista, laukomisen innokkuutta. Siinä asiassa olemme saaneet pariin päivään ihan hyvää aikaiseksi, mutta vieläkin voisimme laadukkaampia olla, Lehtonen kuvaili.

Viikolla pelatussa kärkiottelussa KooVeetä vastaan ketsuppipullo törähti viimein auki, mutta samalla puolustus on alkanut vuotaa.

SaiPasta lainassa oleva puolustaja Kasperi Torikka sai runsaasti peliaikaa rovaniemeläisten riveissä. Myös Ketterässä syksyllä käynyt Torikka kellotti lähes 28 minuuttia ja saalisti yhden syöttöpisteen.



Jaakko Lantta teki Ketterälle kaksi maalia. Kahden tehopisteen miehiä olivat myös Valtteri Lipiäinen (1+1), Arttu Rämö (1+1) ja Henry Karjalainen (0+2).