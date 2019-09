SaiPan uusi vahvistus Tuomas Kiiskinen hyökkää Anssi Löfmanin ja Joni Nikon kanssa Pelicansin kimppuun

Tuomas Kiiskinen pelaa ensimmäisen ottelunsa SaiPassa keskiviikkona Kisapuistossa Lahden Pelicansia vastaan. Kiiskinen, 32, muodostaa hyökkäsketjun Anssi Löfmanin ja Joni Nikon kanssa, joiden kanssa hän harjoitteli jo tiistaina.

Maajoukkueestakin tuttu Kiiskinen saapui tällä viikolla SaiPaan paikkaamaan hyökkäyspään loukkaantumisia. Hänen sopimuksensa lappeenrantalaisjoukkueen kanssa kestää lokakuun loppuun.

— Toki joku peli varmasti menee, että pääsen rytmiin mukaan. Se on luonteeni, että kun tamineet lyödään päälle ja peli alkaa, pelaan täysillä joukkueelleni. Lyön kaikkeni likoon, että pisteitä tulee Lappeenrantaan, Kiiskinen sanoi tiistaina.

SaiPa on voittanut viidestä ottelustaan kaksi ja on jääkiekkoliigan sarjataulukossa yhdeksäntenä. Pelicansin kauden alku on ollut hivenen vahvempi, sillä lahtelaisjoukkue on neljäs Tampereen Tapparan, Oulun Kärppien ja Porin Ässien jälkeen.

Hyökkäysketjut:

Tomas Zaborsky—Teemu Ramstedt—John Persson

Tuomas Kiiskinen—Anssi Löfman—Joni Nikko

Matias Mäntykivi—Mikael Kuronen—Tomi Leivo

Ville Vainikainen—Tomi Iso-Mustajärvi—Topi Piipponen

Puolustajaparit:

Robin Salo—Veeti Vainio

Jere Sneck—Mario Grman

Markus Kojo—Erik Autio

Maalivahdit:

Niclas Westerholm (aloittava maalivahti)

Karolus Kaarlehto (varamaalivahti)