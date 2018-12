Puolustajapulaa poteva Ketterä kärsi tappion TUTOlle — "Eivät jätkät huonosti pelaa, mutta fakta on se, että kuorma ja pelimäärät ovat tällä hetkellä kovia"

Ketterän pakistossa on tällä hetkellä iso lovi, kun Aku Alho, Marlo Koponen ja Samuli Tanhua ovat loukkaantumisten takia sivussa.

Pelit eivät ole keskenään veljeksiä lajissa nimeltä jääkiekko. Perjantaina kotikaukalossaan hurjan määrän maaleja tehnyt ja myös päästänyt Ketterä oli TUTOa vastaan hyökkäyspelissään vaisu ja alakuloinen, mutta omaa maaliaan imatralaisjoukkue sentään suojeli kohtalaisesti.

Ottelun päätöskympille lähdettiin vielä tolppalukemista 1—1, mutta Ketterän taivas synkkeni nopeasti Nico Frimanin ja Timi Lahtisen 39 sekunnin väliin tekemiin maaleihin. TUTO voitti ottelun lopulta 3—2.

Ketterä avasi urut illan kolmannella ylivoimallaan. Maalintekijäksi merkittiin Dan Nybondas, joka ohjasi varusteillaan Jesse Juntheikin vaarattoman näköisen laukauksen Julius Pohjanoksan selustaan. Toisen syöttöpisteen kirjautti Sameli Ventelä.

Kaarlehto piti Ketterää pystyssä

Perjantaina kesken ottelun maaliin komennettu Karolus Kaarlehto piti Ketterää pystyssä vaikeilla hetkillä. Entisessä kotihallissaan torjunut Kaarlehto (38 torjuntaa) oli läpi illan selvästi kiireisempi kuin Pohjanoksa (20).

Toisen erän lopussa TUTOn maalitilannetta tarkasteltiin maalikameravideolta. Omintakeisen syöksytorjunnan esittänyt Kaarlehto sai kuitenkin kuin ihmeen kaupalla pidettyä kiekon maalin ulkopuolella.

Ketterä kesti vielä seuraavan ylivoimankin, mutta pian sen jälkeen Kaarlehto joutui antautumaan. Videolla käytiin tosin tälläkin kertaa, mutta Timi Lahtisen korkea ohjaus läpäisi tuomareiden seulan, vaikka kovin kaukana hylkääminenkään tuskin oli.

Niemi teki illan viimeisen

Ketterän toisen ja illan viimeisen osuman viimeisteli Valtteri Niemi, kun vierasjoukkue pelasi lopussa ylivoimalla ilman maalivahtia. Rasmus Hämäläinen ja avausmaalin tehnyt Nybondas saalistivat syöttöpisteet.

Ketterällä on menossa vaikea pelillinen jakso. Kuudesta viimeisimmästä ottelustaan imatralaiset ovat voittaneet vain kaksi. Erityisesti puolustuspelaaminen on ollut alkukauteen verrattuna repaleista, kun sairastuvalla on ollut kerralla useampi pelaaja.

— Eivät jätkät huonosti pelaa, mutta fakta on se, että kuorma ja pelimäärät ovat tällä hetkellä kovia. En kuitenkaan näe tarvetta leventää puolustusta hankinnoilla, sillä terveenä ollessaan pakistomme on melko leveä, kertoi Ketterän päävalmentaja Matias Lehtonen.

Pitkä lista poissaoloja

Pakistosta luokkaantuneina ovat Aku Alho, Marlo Koponen ja Samuli Tanhua.

— Koponen ja Tanhua pystyisivät pelaamaan vaikka nyt, mutta loukkaantumiset ovat sellaisia, ettei heidän kanssa haluta ottaa mitään riskejä. Toiveissa kuitenkin on, että ainakin jompi kumpi heistä palaa kehiin ensi viikolla, Lehtonen sanoi.

Lehtosen mukaan Alho on sen sijaan peleistä sivusta vuodenvaihteen yli.

Ketterällä on edessä vielä yksi täysi kolmen pelin kierros, ennen kuin joulutauko katkaisee sarjan pariksi viikoksi. Ensi viikon Ketterä viettää tien päällä. Keskiviikkona vastassa on Joensuussa Jokipojat, perjantaina Lempäälässä LeKi ja lauantaina jälleen TUTO Turussa.

Juttua muokattu 8.12. klo 20.25.