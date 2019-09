NST:n joukkueen arjen merkit lupaavat hyvää — ”Mielellämme voittaisimme tuon perussarjan”

Joonas Haapala on ollut rakentamassa NST Lappeenrannan naisten edustusjoukkueen tulevaisuutta päävalmentajan roolissa kevään 2016 Suomen mestaruuden jälkeen. Joukkue mullistui tuolloin täysin ja on siitä asti etsinyt enemmän tai vähemmän itseään.

Vielä viime kauden alku oli vaikea, mutta talven mittaan moni pala loksahti kohdalleen. Haapala aisti ja näki joukkueen uuden sielun syntyneen ja pyörsi jo aiemmin tekemän päätöksensä jättää pestinsä.

Viimeistelyharjoitusten alla Haapala katseli joukkuettaan levollisen oloisena.

— Kävimme pelaamassa Lahdessa harjoitusottelun, jossa 55 minuuttia olimme suorastaan ylivoimaisia ja teimme kentällä mitä halusimme. Uskoisin, että olemme aika valmiita pelaamaan.

NST on vahva joukkue uuteen naisten Salibandyliigan B-lohkoon.

— Lähdemme selkeästi tavoittelemaan paikkaa kahden parhaan joukossa. Mielellämme voittaisimme tuon perussarjan.

Päävalmentajaa lämmittää joukkueen toimintakulttuurin kypsyminen.

— Kaikkihan lähtee siitä, miten olemme päivittäin valmiit tekemään töitä. Olemme ottaneet steppejä eteenpäin. Sehän lupaa aika hyvää tulevaisuutta.

Lahjakkaat ja nuoret pelaajat tukevat kehittymisessä toisiaan.

— Heidän rutiininsa ei ole vielä siellä Nina Rantalan tai Ella Alangon tasolla, mutta se jänne kasvaa päivittäin.

NST on uudistunut hivenen. Juuli Hakkaraisen lisäksi poissa ovat esimerkiksi Mona Backman ja Hanna Kiljunen, jotka suuntasivat Tampereen Kooveehen.

Haapala näkee merkkejä, että uusia pelaajia nousee framille.

— Meillä on kolme tasaista hyökkäysketjua, jotka kaikki pystyvät tekemään tulosta. Pitkässä juoksussa se on tosi tärkeää, koska kaikille tulee ohipelejä jossakin vaiheessa.

NST sai täksi kaudeksi Mikkelin Hatsinasta nelikon, joka saa hymyn Haapalan kasvoille.

— Saimme heissä ihan huipputyyppejä. He tulevat joukkueeseemme ihan rooliin.

Carina Calenius reissasi Mikkelin ja Lappeenrannan väliä NST:ssä pelatessaan. Mikkelintie tulee tutuksi myös joukkueen uudelle Mikkeli-nelikolle.

— He harjoittelevat Mikkelissä laadukkaasti hyvän valvonnan alla, kuten B- ja C-ikäisemmekin harjoittelevat pääsääntöisesti ikäistensä joukkueessa.

Mika Strandén Joonas Haapala on tehnyt jo pitkän päivätyön NST:n naisten valmennuksessa. Hän toimi joukkueen apuvalmentajana kaksi kautta ennen kuin otti päävastuun vuonna 2016. Arkistokuva.

Juniorien esiinmarssi yllätti valmentajankin

NST nosti joukon omia C-junioreja kesäksi harjoittelemaan edustusjoukkueen mukaan. Heidän näyttönsä ovat olleet sen verran vahvat, että peliasun pukeminen ainakin joihinkin naisten joukkueen otteluihin on jopa todennäköistä.

— En odottanut, että he olisivat vielä olleet tuohon hyppäämässä. He eivät kuitenkaan ole olleet kentällä selviytymässä, vaan pärjäävät siellä. Kivahan sitä on katsoa, NST:n naisten apuvalmentaja ja C-tyttöjen päävalmentaja Mika Tuutti toteaa.

Juniorien pääpaino on jatkossakin junioripeleissä. C-tyttöjen SM-sarja alkaa parin viikon päästä.

— Seuraamme tarkkaan, ettei heille tule liikaa kuormaa.

Lappeenrantalaisen salibandyn yksi käännekohdista on valmisteilla oleva NST:n ja Pontuksen Nousevan Voiman yhdistyminen. Tuutin mukaan ei ole pelkoa, että tyttöjuniorit jäisivät suurseurassa poikajuniorien jalkoihin.

— Sen vuoksi muun muassa minä olen siinä työssä mukana.

Tuutti oli mukana jo viisi–kuusi vuotta sitten, kun NST aloitti rakennustyön, jonka tavoitteena on ollut saada tytöille valmiiksi polku E-junioreista naisten joukkueeseen. Se työ jatkuu yhä.

— Yli kymmenen tyttöä on aloittanut tänä syksynä pienimmässä päässä. Pelaajamassaa on tulossa. Aikaahan se vie, mutta ei tässä mihinkään kiire ole.

NST:llä on naisten salibandyssa menestyksekäs historia, jonka kirkkaimmat kruunut ovat toistaiseksi Suomen mestaruudet vuosina 2006 ja 2016. Haapala on päävalmentajuutensa ohella myös valmistelemassa seurayhdistymistä ja huolehtimassa siellä osaltaan nais- ja tyttösalibandyn tulevaisuudesta.

— Työryhmässä linjasimme, että tavoite on vuoden 2026 Suomen mestaruus. Kun niitä ottaa kymmenen vuoden välein, ei ehdi kyllästyä voittamiseen.