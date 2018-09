Kolumni: SaiPasta on kaksi kolmannesta kunnossa

Sputnik palasi viime talvena lentoradalleen täydelliseen umpisolmuun ajautuneen edelliskauden jälkeen.

Keltapaidat tunkeutuivat jälleen pudotuspeleihin, kun synkästä alkukaudesta huolimatta sijoitus runkosarjassa oli lopulta seitsemäs. Jatkopelien avauskierroksella tipahti Pelicans ja puolivälierissä keltapaidat piinasivat runkosarjan kakkosta TPS:aa.

Nimivahva turkulaisnippu taisteli itsensä välieriin voitoin 4—2 ja SaiPan pelaajat jäivät Kisapuiston jäälle halaamaan ja kiittämään kädestä pitäen uskollisia kannattajiaan nousujohteisesta kaudesta ja hurmoksellisesta keväästä.

Sellaista yhteisöllisyyttä harvoin pääsee todistamaan paikan päältä.

Vuosi sitten ei oikein tiennyt, mitä tulokaspäävalmentaja Tero Lehterän SaiPalta voi odottaa. Nyt uskaltaa sanoa, kolmesta osa-alueesta maalivahtipeli ja pienellä varauksella myös hyökkäys ovat kunnossa.

Frans Tuohimaa osoitti viime kaudella pystyvänsä viimein kannattelemaan joukkuettaan ykkösmaalivahtina. Hyökkäys ei materiaaliltaan kestä tietenkään vertailua rahaseurojen vastaavien kanssa, mutta se on pysynyt hyvin kasassa.

Lisäksi SaiPan osumaprosentti ulkomaalaishankinnoissa on ollut kovaa luokkaa, ja Itävallan monikansallisesta Ebel-liigassa tehoilleen kanadalaisväkkärä Tyler Morleyn odotetaan täyttävän suuret saappaat keltapaitojen hyökkäyspelissä.

Viime kauden vakionimistä jäljelle ovat ainoastaan taitava kiekonkäsittelijä ja sulavasti liikkuva Kalle Maalahti ja kiekollisena mainettaan parempi valkovenäläiskörmy Vladimir Denisov.

Puolustus sen sijaan on iso kysymysmerkki. Tai materiaaliltaan se on ainakin erittäin kapea.

Alakertaan odotetaan edelleen vahvistusta, oikea käsi alhaalla pelaavaa kärkiäijää. Koloja Lehterä on paikannut nuorilla pelaajilla, joista monet ovat hänelle ennestään tuttuja Espoon-vuosilta.

Puolustus on täydentynyt kolmikolla Erik Autio, Veeti Vainio ja Robin Salo, joista vanhin on Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:ssa kiekkoillut 23-vuotias Autio.

Toisen Blues-taustaisen puolustajan Veeti Vainion viime kaudet ovat puolestaan olleet erittäin rikkonaisia.

Yllättäen kolmikosta liigaympyröissä kokenein on sen nuorin jäsen, lokakuussa vasta 20 vuotta täyttävä Robin Salo, joka tunnetaan taitavana luistelijana. Neljän kauden aikana Salo ehti pelata Vaasan Sportissa 117 liigapeliä.

Urho Vaakanainen tuli JYPistä ja meni Bostoniin. New York Islanders varasi Salon samana vuonna 2017. Nyt on hänen vuoronsa ottaa seuraava steppi Lehterän opissa.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimittaja.