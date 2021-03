Etelä-Karjalan Covid-tilannekuvaryhmä kokoontuu tiistaina ja päättää omista suosituksistaan, kun aluehallintovirasto on linjannut omansa.

Etelä-Karjalan liikuntapaikkoja koskevat rajoitukset selvinnevät tiistaina, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kertoo linjauksistaan.

– Tilannekuvatyöryhmämme kokoontuu 2. maaliskuuta kello 13–14, ja sen jälkeen oletettavasti tiedämme vastaukset, Covid19-tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula kertoi maanantaina iltapäivällä.

Sekannusta on lisännyt avin ja sosiaali- ja terveysministeriön tulkintakiista uudesta laista. Ministeriön mielestä ne sisätilat voidaan sulkea, joissa tavanomaisesti on tai voi olla yli 10 henkeä. Avin tulkinta on, että tilat saavat olla auki, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään 10 henkeen. Osapuolet kertovat yhteisestä täsmentyneestä kannastaan tiistaina.

Maakunnissa puolestaan odotetaan linjausta, koskeeko tiukin rajoitus esimerkiksi yksityisten yritysten osalta muitakin alueita kuin pääkaupunkiseutua.

Kuuden ihmisen raja tuli jo

Avi määräsi jo suljettavaksi 1.–14.3. väliseksi ajaksi pääkaupunkiseudun kuntien liikuntatilat, jotka liittyvät joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin sisältäen kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat, yleiset saunat ja uimahallien ja kylpylöiden altaat sekä pukuhuoneet.

Etelä-Karjalan Covid19 -tilannekuvaryhmä linjasi viime viikolla, että kokoontumisrajoitus on maksimissaan kuusi ihmistä ja toimielinten kokoukset suositellaan pidettäväksi kokonaan etänä. Lappeenrannassa helmikuussa olivat jo tauolla yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta joukkue- ja kontaktilajeissa sekä lasten ja nuorten ottelut ja kilpailut.

Rajoitukset eivät näillä näkymin koske ammattiurheilua eli esimerkiksi aikuisten SM-tason ja I divisioonan otteluita, kun ne pelataan tyhjille katsomoille.

Hallitus linjasi jo aiemmin, että yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta on syytä pitää kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla tauolla maaliskuun ajan, mutta tarkemmista alueellisista rajoituksista päättävät avit ja kunnat. 12-vuotiaat eli vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat lapset voivat jatkaa ohjattua harrastamista myös kuntien liikuntatiloissa.

Mika Strandén Karhusjärven majan munkkikahvit juodaan toistaiseksi ulkosalla.

Leviämisvaiheessa ovet menevät kiinni

Lappeenrannan liikuntajohtajalla Pasi Koistisella ei vielä maanantaina ollut mitään tietoa Lappeenrantaa ja Etelä-Karjalaa koskevista linjauksista.

Arvelisin, että kun ollaan leviämisvaiheessa, leviämisvaiheen rajoitukset otetaan käyttöön. — Pasi Koistinen

– Arvelisin, että kun ollaan leviämisvaiheessa, leviämisvaiheen rajoitukset otetaan käyttöön.

Lappeenrannassa suljetaan silloin kaikki kunnalliset liikuntatilat, ja vain pääsarjatason kilpaurheilu saanee jatkua.

Munkit ja kahvit pihalla, avantoon suoraan ulkoa

Saimaan latu viesti jo sunnuntaina jäsenistölleen, että suositun ulkoilupaikan Karhusjärven majan kahviossa myynti jatkuu sisällä, mutta kahvit ja munkit nautitaan pihalla.

Yhdistys ennakoi, että kaupungin sisäliikuntatilat ovat sulkeutumassa maaliskuun alussa ja kertoi kuntosalivuorojen, lentopallon ja uimahallimelonnan jäävän toistaiseksi tauolle.

Yhdistyksen tiedon mukaan Myllysaaren uintikopit sulkeutuvat avantouimareilta, mutta pumput jäävät päälle.

Anu Kiljunen PEPO harjoitteli omassa sisähallissaan tammi-helmikuun vaihteessa. Kokoontumissuositus on nyt maksimissaan kuusi henkeä Etelä-Karjalassakin, mutta joukkue on tämän viikon hiihtolomalla.

PEPO saa pelata Suomen cupia

PEPOn puheenjohtaja Kari Suninen odotteli maanantaina Lappeenrannan kaupungilta tarkempia lisätietoja rajoituksista. Palloliitto viesti jo, että yli 12-vuotiaiden jalkapallon harrastustoiminta keskeytyy leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla.

PEPO puolestaan tiedotti jäsenilleen viikonloppuna, ettei koronarajoitusten vuoksi maaliskuussa järjestetä perhefutista.

Kuuden hengen kokoontumisrajoitus hankaloittaa myös PEPOn edustusjoukkueen harjoittelua. Tosin seuralla on käytössä oma kuplahalli ja mahdollisuus toimia toisinkin, jos rajoitukset eivät Etelä-Karjalassa koske yksityisiä liikuntapaikkoja.

Suomen cupia PEPO on saanut kaupungeilta luvan pelata Lappeenrannan Amiksella tai tarvittaessa Ukonniemen areenassa. Kakkosen cupin kautta varsinaisen Suomen cupin neljännesvälieriin edenneen PEPOn vastustaja selviää arvonnassa 5.3.