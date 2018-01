Suomen parhaiden ampumahiihtäjien vauhti hiotaan Lappeenrannan seudulta tulevin opein — Jarmo Punkkisen ja Heikki Pusan suojatit hakevat olympialaisista mitalia Taipalsaarelaisessa olohuoneessa vilkkuvat Oberhofin kisan väliajat tabletille ladatusta Datacenteristä. Lappeenrannan seudulla on huippuhiihdon harvinainen valmennuskeskittymä. Kai Skyttä Heikki Pusa (vas.) ja Jarmo Punkkinen kertovat vaihtaneensa eniten valmennusajatuksia jommankumman rakennustyömaalla.

Nyt on Tero ampumassa. Kaksi alhaalla...ääh, nyt tuli yksi, Jarmo Punkkinen huokaa.

Televisio näyttää suoraa lähetystä, mutta ammattilaiset ovat avanneet tabletille Kansainvälisen ampumahiihtoliiton Datacenterin livelähetyksen, josta näkee kaikki halutut Oberhofin kisan väliajat ja ammunnat.

Punkkisella on kotisohvallaan Taipalsaarella seuranaan Heikki Pusa. Heidän käsissään on sata prosenttia suomalaisen ampumahiihdon mitalitoivojen hiihtovauhdista.

Punkkinen valmentaa Kaisa Mäkäräistä ja lappeenrantalaisen Pusan suojatteja ovat Mari Laukkanen ja imatralaislupaus Venla Lehtonen. Mäkäräinen ja Laukkanen nimettiin ensimmäisessä ryhmässä olympiajoukkueeseen.

Intohimo omissa

Maastohiihtoon ja ampumahiihtoon haetaan molempiin uutta päävalmentajaa, mutta täältä ei kannata tulla kyselemään. Punkkinen ihmettelee, miten jopa jotkut laji-ihmiset ovat kyselleet häneltä halukkuutta.

— 67-vuotiaana ei ole enää niin liekeissä, että saisi tartutettua sitä intohimoa urheilijoihin.

Niin kauan kuin vanhanaikaisella systeemillä pärjää, en ole lähtenyt riskeeraamaan hypyllä tuntemattomaan. — Jarmo Punkkinen

Pusan mukaan päävalmentajan tehtävänä on hoitaa aivan liikaa muita asioita kuin urheilua. Matkojen ja lentojen varauksia ja oikeastaan vastata melkein kaikesta, mitä maajoukkueen liepeillä liikkuu.

— Kun kilpailukausi päättyy, alkaa palaverikausi, Pusa kuvaa.

Neljä vuosikymmentä

Punkkinen laskee heidän molempien valmentaneen jo neljä vuosikymmentä.

Kaksikon intohimo keskittyy omiin urheilijoihin. Mäkäräinen, 34, on maailmanmestari ja ollut ampumahiihdon supertähti jo vuosia. Laukkasen, 30, hiihtovauhti on kova, mutta pysyvä läpimurto aivan huipulle on vielä piipussa. Parhaimmillaan hän on ollut MM-kisoissa neljäs ja voitti keväällä ensimmäisen maailmancupin kisansa.

Urheilija pääosassa

Valmennusosaamisen keskittyminen Lappeenrantaan on Pusan mielestä puhdas sattuma.

— Ensiarvoisen tärkeää on, että on urheilija, joka on valmis panemaan itsensä likoon.

Kaksikko on varsinkin aiemmin jakanut usein ajatuksia keskenään.

— Yleensä ollaan jommankumman rakennuksella, kun keskustellaan valmennuksesta, Pusa naurahtaa.

— Monesti on Jarmon kanssa todettu, että tämä on todella vaativa laji valmentaa. Leikkisästi voi sanoa, että välillä ammunta haittaa harjoittelua.

Aerobista ja määrää

Punkkisen mielestä heidän ajatusmallinsa ei ole sataprosenttisesti sopiva ampumahiihtoon, jossa hiihdetään kovaa, ammutaan ja taas hiihdetään kovaa. Molemmat ovat kestävyyspuolen miehiä, kun Keski-Euroopassa satsataan paljon lajinomaiseen intervalliharjoitteluun.

— Me olemme kumpikin vanhan kansan hiihtomiehiä. Meillä tämä perustuu aerobiseen määräharjoitteluun, Punkkinen sanoo.

Hän epäilee, että heidän mallinsa ei palvele parhaalla mahdollisella tavalla ampumista.

— Niin kauan kuin vanhanaikaisella systeemillä pärjää, en ole lähtenyt riskeeraamaan hypyllä tuntemattomaan.