Catz on joutunut pelaamaan viime pelit naisten korisliigassa pahasti vajaamiehisenä ja juniorit ovat saaneet paljon vastuuta.

Milloin tilanne helpottuu, valmentaja Mika Haakana?

— Aleighsa Welchin tilannetta katsotaan keskiviikkona. Viikoista puhutaan, mutta vammasta on vaikea sanoa ihan tarkasti. Se ei ole paha vamma, vaan lihaskalvossa.

— Roosa Kosonen oli kipeä viime viikon, mutta lauantaina pystyi pelaamaan. Sunnuntaina hän tosin meinasi pyörtyä ja olisi pitänyt jo ekalla jaksolla ottaa hänet pois, koska hän oli niin huonovointinen. Tinna Rantalainen pystyi lauantaina pelaamaan, vaikka jalka oli aika huonona. Täytyy taas huomenna (tiistaina) laskea pelaajat ja fyssari Sinin (Sini Huhta) kanssa jutella.

Jos saadaan vähän laajuutta, uskon, ettei meitä kannata vielä laskea ulos ihan sieltä mestaruuden tavoittelustakaan. — Mika Haakana

— Se on huonoa, että he ovat kaikki saman pelipaikan pelaajia. Lauantaina vielä riitti bensaa ja pelattiin hyvä peli, kuten PeKaakin vastaan niin kauan kunnes Tinna loukkaantui. Sunnuntaina ei enää pystytty juoksemaan, mikä on meidän vahvuus yleensä ollut. Vimpeliä vastaan jos olisi voitu pitää peli kasassa ja pelata organisoidusti ja vähän kikkailla, sillä olisi voinut pärjätä vähän paremmin. Tavallaan se viimeinenkin asia vietiin pois, kun takamiehet pelaavat korinaluspelaajina ja koko ajan huudetaan, että sun pitäis mennä tonne. Tässä vaiheessa kautta ohjataan kuin joystickilla, se ei oikein toimi.

Kai Skyttä Kapteeni Aleighsa Welchin loukkaantuminen vei paljon korinalusvoimaa muutenkin lyhyestä joukkueesta.

Onko linja se, että omilla junnuilla paikataan poissaolot kauden läpi?

— Totta kai ollaan yksi niistä, jotka neuvottelevat Lenan (Elena Reshetko) kanssa. Pari pelaajaa tarvitsisi lisää harjoittelunkin kannalta jo. Tämä menee dominona alaspäin ja vaikuttaa A- ja B-tyttöjenkin harjoitteluun jo, kun koko ajan otetaan toisista ryhmistä pelaajia.

Onko pelaajia saatavilla kauden tässä vaiheessa?

— Heinäkuusta asti on puhuttu, että etsitään pelaajia, mutta helppoa se ei ole. Näitähän voi tulla yllättäen, kuten oli Vilman (Vilma Kesänen) tilanne viime vuonna, kun asiat menivät jossain muualla huonosti.

Kai Skyttä Sydney Wallace heittää paljon ja aina ja ratkaisuja häneltä myös odotetaan, mutta joukkuepelin kannalta se voi olla myös ongelma.

Mihin asti tällä tämän kauden joukkueella voi yltää?

— Jos saadaan vähän leveyttä lisää ja kaikki ovat terveinä, edelleen on hyvä mahdollisuus kilpailla. Alkukaudesta ennen Welchin loukkaantumista pystyttiin hyvin kilpailemaan. Jos saadaan vähän laajuutta, uskon, ettei meitä kannata vielä laskea ulos ihan sieltä mestaruuden tavoittelustakaan, vaikka nyt on tosi vaikeata.

— Kun lähdettiin tähän kauteen, eniten SM-sarjan pelejä oli Kososen Roosalla. Siihen nähden se, että olimme lähellä 5—1-alkua sarjassa, oli loistavaa. Esimerkiksi lauantaina Kihlströmin Mari veti +12 oman kymmenen minuutin pätkän ja pelasi käytännössä ekan kerran sarjassa. Juuri noin pitäisi tulla, että pelaa kaiken taktisesti oikein ja puolustaa kovaa. Joku raja siinäkin tietysti on, jos haetaan suurinta menestystä. Meillähän on kaksi voittoa eroa sarjapaikkaankin.