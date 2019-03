NST osoitti jälleen sisuaan Pelicansin vieraana, mutta kausi naisten Salibandyliigassa päättyi tappioon — "Päivääkään en vaihtaisi pois"

NST Lappeenrannan kausi naisten Salibandyliigassa päättyi lauantaina vierastappioon Lahdessa. Pelicans SB voitti NST:n pudotuspelikarsinnan huipentaneessa viidennessä ottelussa maalein 3—2 (1—0, 2—1, 0—1).

Pelicans etenee puolivälieriin ja saa ensi kaudeksi sarjapaikan naisten Salibandyliigan A-sarjasta. NST:n kausi on ohi. Lappeenrantalaisjoukkue pelaa ensi kaudella naisten Salibandyliigan B-sarjassa.

NST nousi naisten Salibandyliigaan keväällä 2002 ja pelasi korkeimmalla sarjatasolla yhtäjaksoisesti siitä asti.

— Harmitus on iso. Tiesimme, että tänään pitää pelata paras pelimme. Lähelle pääsimme. Kaikki kunnia ja onnittelut Pelicansille, he olivat varmaan juuri tuon verran meitä parempia, NST:n päävalmentaja Joonas Haapala totesi.

Haapalalle ottelu oli viimeinen NST:n naisten päävalmentajana. Hän näki edessään taas sisukkaan joukkueen, joka tuli Ronja Routin maalilla toisessa erässä tasoihin ja Silvia Hahlin ylivoimamaalilla maalin päähän, kun kolmatta erää oli pelaamatta vajaat kymmenen minuuttia.

— Olen pelaajistamme helvetin ylpeä. Harmittaa heidän puolestaan. He ovat tehneet niin hyvin hommia. Kyllä sinne kaikki jäi tänään ja on jäänyt tätä ennenkin.

Haapala aloitti NST:n naisten edustusjoukkueessa, kun nykyinen Suomen naisten maajoukkueen päävalmentaja Lasse Kurronen pyysi hänet apuvalmentajakseen.

Kun Kurronen jätti NST:n päävalmentajan pestin kevään 2016 Suomen mestaruuden jälkeen, Haapala hyppäsi päävastuuseen.

Sen jälkeinen aika on ollut joukkueen uudelleenrakennusta, kun mestarijoukkueen pelaajistosta valtaosa lopetti uransa SM-kultaan.

— Päivääkään en vaihtaisi pois, vaikka menestys vaihtuikin vähän toisenlaisiin sijoituksiin. Ihan huikeita ihmisiä on ollut tuossa vuosien saatossa mukana. Nuo likat ovat huikeita tyyppejä. Olemme kokeneet matkan varrella asiat yhdessä, ilot ja surut, onnistumiset ja epäonnistumiset. Se on se, mikä on tärkeää.

NST on eteläkarjalaisen naisten salibandyn lippulaiva. Haapala toivoo, että mahdollisimman moni joukkueen pelaajista jatkaa lajin parissa, sillä hän näkee joukkueen tilanteen varsin hyvänä.

Nykyjoukkueen potentiaali alkoi näkyä varsinkin vuodenvaihteen jälkeen.

— Tämä tulos harmittaa meitä isosti, eikä todellakaan ole sitä, mitä lähdimme toukokuussa tavoittelemaan. Mielestäni nuo likat olisivat ansainneet enemmän, mutta se on urheilua. Pahinta, mitä meille tänään tapahtui oli, että hävisimme salibandyottelun. Huomenna on uusi päivä, nautitaan sitten siitä.