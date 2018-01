SaiPan Cody Kunyk nauraa taas — ”Tämä oli minulle tosi iso maali” Cody Kunyk kertoo viihtyvänsä SaiPassa ja Suomessa. Turo Ulvinen Cody Kunyk on kantanut SaiPan sentteristössä suurta vastuuta niin puolustus- kuin hyökkäyspäässä. Kunykin merkitys joukkueelle on vain korostunut Anssi Löfmanin sairauslomien aikana.

Cody Kunykin nauru pienellä pään pudistuksella höystettynä kertoi olennaisimmat SaiPan perjantain iltapuhteesta. Kunyk teki kolmannessa erässä SaiPan voittomaalin ja katkaisi seitsemän ottelun pisteettömän putkensa, kun SaiPa otti kolme pistettä Kuopion KalPalta lukemin 2—1 (0—0, 1—1, 1—0).

— Oli kova vääntö. Juuri sellainen, jota saattoi sarjataulukon tasaisuuden perusteella odottaakin, Kunyk totesi.

Kunyk pääsi tuulettamaan tekemäänsä maalia ensi kertaa sitten tapaninpäivän, kun hän ohjasi Kalle Maalahden siniviivalaukauksen ohi KalPa-maalivahti Niko Hovisen.

Kanadalaisen pistesaldo 35 liigaottelun jälkeen on 10+10=20.

— Tämä oli minulle tosi iso maali. Pisteettömyys on yhtä vaikeaa aikaa kuin silloin, jos joutuu miettimään milloin joukkueen seuraava voitto tulee. Itse asiassa silloin on parasta, kun nimenomaan ei mieti sitä, antaa vaan mennä.

Kotivoitto oli SaiPalle viides putkeen. Kunykin ketjussa Topi Nättisen kanssa hyökännyt Ahti Oksanen iloitsi erityisesti siitä, että taskuun jäi nimenomaan kolme sarjapistettä toistamiseen peräkkäin kotikaukalossa.

— Tärkeät pisteet pitkässä juoksussa, vaikka ei ollut varmaan mikään kaunein peli, Oksanen sanoi.

SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä kehui kaikkien neljän ketjun antaneen täyden panoksen, mutta hyökkäyspäässä ylivoimaisesti eniten tilanteita loi Kunykin vitja.

Oksanen on ollut kauden aikana Nättisen jälkeen SaiPan ahkerin laukoja, mutta perjantaina hän tarjoili puolentusinaa erinomaista maalintekopaikkaa ketjukavereilleen.

Oksasta jäivät harmittamaan muutamat ylivoimahyökkäykset, joista oma laukaus olisi ehkä ollut syöttöä parempi vaihtoehto.

— Toisaalta vaikea se on siitä alkaa yksin yrittää, kun kaveri on paremmassa paikassa kuin minä. Topi ja Cody olivat niin tänään vapaina, että niille oli syötettävä, Oksanen virnisti.

Vajaan viikon huili raskaan jakson jälkeen oli Oksasen mukaan tehnyt SaiPalle silminnähden hyvää.

— Ei tässä silti voi kauaa hymyillä, kun pitää alkaa keskittyä lauantain KooKoo-peliin.

Kunyk on todistanut olevansa SaiPalta erinomainen hankinta ja yksi syy siihen, miksi joukkue pelaa edelleen suorasta pudotuspelipaikasta.

Myös mies itse viihtyy joukkueessa.

— Kaikki on mennyt Suomessa ja SaiPassa tosi hyvin, vaikka tuloksellisesti kausi on ollut vähän vuoristorataa. Meillä on tosi tiivis porukka, mikä tekee arjesta mukavaa. Haluamme yltää tällä kaudella niin korkealle kuin mahdollista, mutta keskitymme voittamaan juuri nyt, Kunyk sanoi.