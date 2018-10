Jesse Juntheikki palasi tehokkaana kaukaloon, kun Ketterä pyöritteli Kooveen nurin tennislukemin — "Oli kivaa pelata, kun ketsuppipullo aukesi koko joukkueelta"

Keskiviikon hutipeli IPK:ta vastaan oli Ketterältä pelkkä työtapaturma. Kooveeta vastaan Imatran jäähallin kaukalossa nähtiin räiskyvää hyökkäyspeliä esittänyt kotijoukkue, joka latoi taululle kuusi maalia ja piti oman nuottansa puhtaana.

Yltiöpäinen hyökkäily ei kuulunut ensimmäisessä erässä kummankaan joukkueen pelisuunnitelmaan. Keskialue pysyi tukossa molempiin suuntiin, joka jätti maalivahdit lähes työttömiksi. Ketterän Karolus Kaarlehto torjui vain neljästi, virkaveli Niilo Koskinen viidesti.

Ketterä siirtyi johtoon, kun avauserä oli juuri ohittanut puolivälin. Asialla oli kotijoukkueen nelosketju: Jarno Lippojoki lähetti viivasta kiekon ranteella maalia kohti ja Toni Jalovaara sai mailansa väliin. Maali oli 27-vuotiaalle Jokipoikien kasvatille kauden ensimmäinen.

Peli repesi kakkoserässä

Jesse Juntheikin paluu sairaslomalta toi tervetulleen lisäelementin Ketterän pelaamiseen etenkin ylivoimalla. Pehmeäkätinen keskushyökkääjä järjesteli jo avauserässä kolme sellaista huippupaikkaa, että yhden maalin tappioasema oli Kooveelle jopa pieni voitto.

Toisessa erässä Juntheikki pääsi nautiskelemaan työnsä hedelmistä. Ketterän toisen maalin pohjusti alkukauden SaiPassa pelannut Aatu Luusuaniemi, joka tarjoili hyökkäysalueen kiekonriiston päätteeksi avopaikan Juntheikille.

— Välillä tuntui, että tauko oli tehnyt hyvää. Oli kivaa pelata, kun ketsuppipullo aukesi koko joukkueelta. Nyt kun "Lusikka" tuli takaisin SaiPasta, meidän ketjulla oli sellaista hyvää meininkiä. Hymyiltiin, eikä liikaa puristettu, sellainen pelityyli sopii meidän ketjulle, Juntheikki nautiskeli.

Juntheikki sai lauantaina 6. lokakuuta pelatun Hermes-ottelun jälkeen Mestikseltä yhden ottelun pelikiellon. Hän kärsi pelikiellon seuraavalla viikolla, eikä ollut pelannut sen jälkeen. Tämä johtui Juntheikin mukaan haaverista, joka sattui jo ennen Hermes-peliä Vantaalla pelatusta ottelussa.

— Pieni loukkaantuminen, jonka takia huilautettiin ja kuntoteuttiin paikkoja. Viime viikon olin kokonaan pois jäältä, tämän viikon olen jo treenannut. Täysin kunnossa se hajonnut paikka ei vieläkään ole, Juntheikki kertoi terveydentilastaan.

Ilvessuo sai suihkukomennuksen

Kolme minuuttia edellisestä osumasta Juntheikin johtama kakkoskentällinen pääsi vastahyökkäykseen kolmella yhtä vastaan. Kiekon kuskaushommissa ollut Valtteri Lipiäinen odotti, kunnes Kooveen puolustaja meni jäihin ja nosti sen jälkeen kiekon hallitusti yläpesään.

Komeiden maalien vastapainoksi ottelussa nähtiin harmillisen monta sääntöjen vastaista taklausta. Miika Rissanen selvisi omastaan kakkosella ja käytöskympillä, mutta Jesper-Juhani Ilvessuota kutsui suihku Mikko Haapakoskeen kohdistuneen laitataklauksen jälkeen.

Rangaistus oli Kooveelle kohtalokas, sillä Ketterä osui viiden minuutin ylivoimallaan kahdesti. Maalintekijät olivat Luusuaniemi ja Aku Kestilä. Ketterän kuudennen maalin päätöserässä teki Ville Vainikainen.

Kooveen pelaaminen on kehittynyt sitten joukkueiden edellisen kohtaamisen Suomen cupissa, mutta kovin ruusuista kautta tamperelaisille on vaikea ennustaa.

Kooveen nimilistaa on pidetty sarjatasoon nähden vaatimattomana, mutta toisaalta ykkösketju pursusi perjantainakin kokemusta, kun jääkiekkoliigasta tutut Eero Savilahti ja Julius Valtonen vetivät Kooveen keltapaidan ylleen.

Kooveen riveissä imatralaisväriä

Kooveen kokoonpanossa nähtiin myös imatralaisväriä, kun Ketterän kasvatti Saska Putkonen urakoi tamperelaisjoukkueen kolmospakkiparissa.

Karolus Kaarlehto on ollut Ketterän tolppien välissä tällä kaudella neljästi ja päästänyt kolmeen viimeisimpään otteluunsa vain yhden maalin.

— (Santeri) Lipiäinen ja Kaarlehto kirittävät toisiaan, ja molemmat veskarimme pelaavat aivan huikeaa peliä. Emme ole kaatuneet kertaakaan tällä kaudella maalivahteihin, Juntheikki kehaisi.

Ketterä pelaa seuraavan ottelunsa jo lauantaina kohtaamalla vieraissa Peliitat.

— Heinola on aina paha paikka. Peliitat on liikkuva ja hyvä joukkue, joten pohjatyö ja latautuminen on tehtävä hyvin, Juntheikki korosti.

Muokattu 19.10. klo 21.45. Lisätty kommentteja.