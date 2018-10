Ketterä kesti Kooveen kirin ja nappasi viikon toisen täyden pistepottinsa — Valtteri Niemelle Mestis-uran avausmaali

Tampereen lauantaisen Mestis-ottelun alun perusteella olisi saattanut erehtyä hetkeksi luulemaan vierasjoukkue Ketterän olleen kaukalossa olleista joukkueista se paremmin levännyt. Sen verran terävämmällä luistelulla ja peli-ilmeellä varustettu vierasjoukkue oli, että perjantain kovaa ottelua KeuPaa vastaan hädin tuskin huomasi.

Sarjataulukon jumboksi valahtanut Koovee oli saanut huilata keskiviikosta asti, mutta raikkaus oli kotijoukkueen otteista tipotiessään.

Kooveen puolustuspelaaminen oli avauserässä suorastaan katastrofaalisella tasolla. Peli oli ehtinyt vanhentua vain kymmenen sekuntia, kun Ville Vainikainen (1+2) hyödynsi Kooveen karmean kiekonmenetyksen. Tomi Risteli (22 torjuntaa) torjui Kestilän ensimmäisen yrityksen, mutta paluukiekosta tullutta toista laukausta hän ei onnistunut enää torjumaan. Syöttöpisteen sai Aku Kestilä (1+1).

Vainikaisen ja Kestilän osat vaihtuivat toisessa maalissa, kun Vainikainen tarjoili lättysyötön kultakypärä Kestilän lapaan. Risteli oli yllätetty toistamiseen, kun ottelua oli pelattu reilut kolme minuuttia.

Kooveen kokenut päävalmentaja Juha Pajuoja yritti herätellä joukkuettaan ottamalla aikalisän, mutta luokaton puolustaminen jatkui senkin jälkeen. Joona Jääskeläisen kauden toista maalia edelsi jälleen Kooveen paha puolustusalueen virhe.

Tyrmäävän alun jälkeen Ketterän ajatukset saattoivat karata liian pitkälle, sillä ottelusta ei tullutkaan odotetun kaltaista ylijuoksua. Kooveen herättelijä oli kultakypärä Ville Saloranta, joka avasi isäntien maalihanat ensimmäisen erän lopun ylivoimalla ja toi kotijoukkueen toisessa erässä maalin päähän.

Valtteri Lipiäinen kasvatti Ketterän johdon toisessä erässä jo 1—4:een, mutta Julius Valtonen kavensi, kun edellisestä maalista oli kulunut vajaa minuutti.

Tiukoista numeroista huolimatta pelin hallinta säilyi pääasiassa Ketterällä. Vapauttava 3—5-maali syntyi kuitenkin vasta päätöserässä, kun Valtteri Niemi nousi maalille ja viimeisteli hieman onnekkaastikin kauden ja Mestis-uransa avausosuman. Ketterän oma kasvatti pelaa ensimmäistä kauttaan Mestiksessä ja on kuulunut imatralaisjoukkueen syksyn positiivisiin yllättäjiin. Pistetilinsä Niemi avasi perjantaina syötettyään Erno Ripatin tekemän Ketterän toisen maalin.

Ketterältä torjuntavuorossa olleella Karolus Kaarlehdolla (23 torjuntaa) kesti aikansa päästä normaaliin rytmiin, mutta varsinkin ottelun lopussa Kooveen hakiessa kavennusta ilman maalivahtia Kaarlehto torjui luotettavasti. Ottelun loppunumerot olivat vieraille 3—5 (1—3, 2—1, 0—1).

Ketterän päävalmentaja Matias Lehtonen oli tyytyväinen joukkueensa esitykseen. Ketterä saalisti viikon kolmesta ottelusta kaksi voittoa ja kuusi pistettä, jotka myös vaikuttivat tyydyttävän Lehtosta.

— Meillä oli tiedossa, että jos viimeistely ei toimi, niin tästä tulee vaikea peli. Saimme onneksi hyvän startin ja heti pään auki. Toisessa erässä pystyimme edelleen hallitsemaan, mutta Koovee on kova vastaiskuissa ja pääsi niiden kautta peliin mukaan. Hyvin taistelimme kolmannessa erässä, sanoi Lehtonen.

— Tämä oli viikon kolmas peli, ja se vaatii aina omat hommansa. Olen tyytyväinen päivän esitykseen ja viikon saldoon, Lehtonen jatkoi.

Kooveen päävalmentaja Juha Pajuoja ei silitellyt omiensa päitä.

— Olimme latautuneet hyvin ja tiesimme, että Ketterällä on tiukka viikko alla. Sitten peli oli hyvin nopeasti 3—0 ja syötimme itse kaksi niistä maaleist.a Muutamalla pelaajalla tuolla kopissa on vähän kriisi. Ehkä ajatellaan, että pitäisi pelata liigassa, vaikka pitäisi pelata Suomi-sarjassa. En tarkoita liiga-apujamme, he pelasivat taas hyvin, Pajuoja kommentoi pettyneenä.