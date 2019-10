SaiPa hakee kauden ensimmäistä vierasvoittoaan Raumalta — Katso joukkueen kokoonpano torstai-illan Lukko-otteluun

SaiPa hyökkää torstaina Lukon kimppuun lähes muuttumattomalla kokoonpanolla.

Ainoat selkeät muutokset lauantain Kärpät-ottelusta ovat Karolus Kaarlehdon paluu maalin suulle ja Jere Sneckin putoaminen pois kokoonpanosta.

Kaarlehto korvaa Kärppiä vastaan 0—2-tappion kokeneen Niclas Westerholmin, Sneckin tilalle kokoonpanoon nousee Erik Autio. Nelosketjussa Topi Piipponen ottaa Mikael Kurosen paikan, Kuronen siirtyy 13. hyökkääjäksi.

SaiPa on torstaina Raumalla kovan haasteen edessä. Lukko majailee yhdeksän pelaamansa ottelun jälkeen 19 pisteellä sarjataulukon sijalle kolme. Viidestä kotiottelustaan Lukko on saalistanut neljä voittoa ja hävinnyt vain kerran.

SaiPa puolestaan on kerännyt yhdeksästä ottelusta yhdeksän pistettä ja on taulukon toiseksi viimeisenä. Joukkueen vierassaldo on koko sarjan huonoin. Avausvoitto on vieraskentällä vielä ottamatta.

Lukko—SaiPa pelataan torstaina kello 18.30 alkaen.

SaiPa tänään

Hyökkääjät

Tuomas Kiiskinen —Dante Salituro — John Persson

Anssi Löfman — Teemu Ramstedt — Tomas Záborský

Elmeri Kaksonen — Ville Koho — Joni Nikko

Topi Piipponen — Tomi Iso-Mustajärvi — Ville Vainikainen

Mikael Kuronen

Puolustajat

Robin Salo — Simo-Pekka Riikola

Markus Kojo — Veeti Vainio

Erik Autio — Maria Grman

Maalivahdit

Karolus Kaarlehto

(Niclas Westerholm)