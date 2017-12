Sarjataulukon mukaan SaiPan alkukausi oli onnistunut — Peli on kehittynyt, mutta sen sisällä on vielä paljon haasteita Tiukalla puolustamisella ja maalivahdin huippupelillä kaivetut voitot ovat nostaneet itseluottamusta ja auttavat uskomaan omaan juttuun. Yleisön tuki pitäisi vielä ansaita myös kotikaukalossa. Mika Stranden Frans Tuohimaa oli lokakuun voittoputkessa huikea. Maaottelutauon jälkeen päävalmentaja Tero Lehterä heilutti turhaan venettä muuttamalla peluutusjärjestystä länsirannikon kiertueella Jussi Markkasen nollapelin jälkeen, sillä Tuohimaa on tällä hetkellä eittämättä SaiPan ykkösmaalivahti.

TOP3 onnistujat

1. Frans Tuohimaa

SaiPan alkukauden ylivoimaisesti tärkein yksittäinen pelaaja. Sai kaiken vastuun, kun Jussi Markkanen oli pitkään loukkaantuneena. Varsinkin lokakuun seitsemän voiton putkessa SaiPa puolusti tiiviisti keskustaa ja Tuohimaa torjui kaiken mahdollisen.

Syyskauden viimeinen ottelu Tapparaa vastaan Tampereella oli Tuohimaalle tyypillinen ”ryöstö”. Maalivahti seisoi päällään, makasi selällään ja peitti pystyssä. 48 torjuntaa ja piste mukaan.

2. Tero Lehterä

Tulokasvalmentaja herätti paljon kysymyksiä ennen kauden alkua. Ulosanti on värikäs, mutta alkukausi on näyttänyt, että pelkkää pimpelipomia Espoosta ei Lappeenrantaan tullut.

Osallistuu, neuvoo ja elää mukana pelaajien kanssa. Houkutteli lupaavia nuoria miehiä kehittymään, eikä imu varmasti ainakaan vähene. Sai ansaitun jatkosopimuksen.

Eikö ole hienoa, kun pelaajat hymyilevät. — Tero Lehterä

— Eikö ole hienoa, kun pelaajat hymyilevät, Lehterä on sanonut ja kertonut samalla koko SaiPan alkukauden kuvan.

Hyvä joukkuehenki vaatii voittoja ja kun niitä tulee, aletaan uskoa omaan asiaan ja pelata myös kavereille.

3. Puolustuspeli

Kaksi tappiota KooKoolle oli shokkihoitoa SaiPalle heti kauden alussa. Kiekolliseen peliin pantiin sen jälkeen enemmän realismia kuin haaveita maailmanluokan pelin kääntämisestä ja kierre oikeni, kun puolustusalueen keskusta lyötiin tukkoon.

Liigan tilastojen mukaan SaiPan peleissä vastustaja hallitsee kiekkoa, laukoo enemmän ja voittaa aloitukset, SaiPan ylivoima on sarjan huonointa ja alivoima kahdestoista ja kaiken tämän jälkeen joukkue on pisteen päässä ylemmästä pudotuspeliviivasta.

Mahtava mahdollisuus kehittää peliä edelleen.

Ulkomaalaiset

Cody Kunyk. Viiden pelin pelikielto sotki sarjan alun ja näkyi pitkään varomisena kamppailuissa, mutta kanadalainen on huipputason pelimies Liigaan. Plus-miinus-tilastossa (+12) selvästi SaiPan paras ja koko liigassakin kova saldo. Tekee ketjukavereistaan parempia. Jos rinnalla olisi ”chadrau”, jälki olisi vielä kovempaa.

Oli poissa Tappara-pelistä henkilökohtaisen syyn vuoksi. Vielä loppuviikolla kysyttäessä urheilujohtaja Antti Tuomenoksa ei tiennyt, onko Kunyk kokoonpanossa, kun SaiPa kohtaa tapaninpäivänä KooKoon. Karmea menetys SaiPalle, jos ei palaa.

Roy Radke. Täysi raakile tullessaan ammattilaissarjaan, mutta sai loppukauden jatkon koeajan jälkeen. Nuori mies haastaa röyhkeästi ja ajaa kohti maalia, mutta myös puskee vielä vääriä ratkaisuja. Varsinkin alkukaudella usein kentällä, kun omissa kolisi (-9).

Kaksi maalia Mikkelissä toivat lisää itseluottamusta. Jos kehitys jatkuu, kovan tason hyökkääjä tulevaisuudessa. Hallihuhujen mukaan sopimus myös ensi kaudeksi, mutta SaiPa ei ole sitä vahvistanut.

David Goodwin. Haku yliopistosarjasta. Pörräysketjuissa hyvä alkukausi, mutta muiden lämmettyä vajonnut jarruketjuihin ja peliminuutit ovat vähentyneet.

Amerikkalaislaituri on saanut tehdä paljon paikkuutöitä. Maaottelutauon jälkeen kakkosketjun sentteri, joulutauon alkaessa nelosketjun laidassa. Pelin on parannuttava tai optio jää käyttämättä.

Kotimaiset hankinnat

Topi Nättinen. Yleensä aina tapahtuu jotain, kun kiharapää saa kiekon. Kultakypärän läpilyönti huipulle menossa. Hyökkäyspäässä usein positiivista ja arvaamatonta, puolustuspäässä vähän enemmän arvaamatonta.

Mahtavia passeja kavereille maalipaikkoihin, ja alkukaudella todennäköisesti eniten SaiPan päädystä pitkiä kiekkoja heitellyt pelaaja.

Anssi Löfman. Ehdoton huippuvahvistus SaiPalle. Kun on pelikunnossa, rytmittää koko ketjun pelin kärkiketjujen vaatimustasolle. Loukkaantumisalttius on näkynyt alkukaudella. Elintärkeää joukkueen menestyksen kannalta, että sentteri on kokoonpanossa myös loppukaudella.

Jonatan Tanus. Ei päätynyt suureen tuntemattomien pelaajien joukkoon, joka nousee Mestiksen pistepörssin tukemana Liigaan ja hautautuu sen jälkeen, kun eväät eivät riitä.

Tanus on ottanut paikkansa ykkösketjusta, ja kahdeksan maalia sarjan puolessa välissä on hyvä saldo. Taso on noussut koko ajan, kun pääsarjan vaatimustaso on uponnut selkäytimeen.

Urho Vaakanainen. Eniten peliaikaa joukkueessa, eikä omissa kolise. Liikkuu sulavasti ja tuo kiekon ylös myös kuljettamalla. Bostonin ykköskierroksen varauksella on eniten parannettavaa hyökkäyspelissä ja laukauksessa sekä nuoren miehen fysiikassa.

Liigassa rooli kasvanut jo, mutta ylivoimaa pyörittävät vielä muut.