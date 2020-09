Rasilan pump track -rata on vajaan 1 500 neliömetrin kokoinen.

Ruokolahden pump track -radan avajaisia vietetään lauantaina. Avajaiset järjestetään keskusurheilukentällä Rasilassa 5. syyskuuta kello 11–14.

Radan teosta vastannut projektipäällikkö Jaakko Hasu kertoo tiedotteessa, että paikalliset yrittäjät sekä talkootyötä tehneet nuoret olivat projektille korvaamaton apu.

– Hyvällä ja innokkaalla porukalla tästä tuli vahingossa ilmeisesti suurin Suomessa koskaan rakennettu pump track.

Rasilan pump track -rata on kooltaan 1 470 neliömetriä. Lehtitietojen perusteella maan toiseksi suurin pump trak -rata löytyy Jämsän Himokselta (noin 1 000 neliömetriä) ja kolmanneksi suurin Salon Tupurista (noin 800 neliömetriä).

"Melkoinen kolossi siitä tuli"

Kunnanjohtaja Tuomo Sallinen kertoo puolestaan, että kunnan, kuntalaisten ja yrittäjien yhteisen talkootyön ansiosta kunnan eli veronmaksajien osuus hankkeesta jäi varsin kohtuulliseksi.

– Siksi radan avaaminen yrittäjän päivänä sopii kokonaisuuteen kuin nenä päähän. Hienosti onnistunut rata on loistava esimerkki kunnan ja yrittäjien välisestä hyvästä yhteistyöstä, toteaa Sallinen tiedotteessa.

Edellisviikolla Sallinen kertoi käyneensä jo testaamassa radan ajettavissa ollutta osaa.

– Se oli minulle eka kerta, mutta ei varmasti vika. Yllättävän hauskaa puuhaa se oli – mutta haastavaa, ehkä tässä alkaa ikä jo vähän painaa, hän naureskeli.

Sallinen vaikutti tyytyväiseltä siihen, että ratahanke saatiin maaliin.

– Melkoinen kolossi siitä tuli.

Pump track on kumpuileva asfalttipintainen rata. Se on tarkoitettu pyöräilijöille, skeittareille, skuuttaajille ja rullaluistelijoille. Radan käyttö on kaikille maksutonta.