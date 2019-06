Kääntyykö PEPOn kurssi? — Katso ottelu sarjakärki MP:tä vastaan ilmaiseksi tästä kello 18.30 alkaen

Kaikki kesäkuun kolme otteluaan hävinnyt PEPO kohtaa tänään kotikentällään kakkosen A-lohkoa johtavan mikkeliläisen MP:n. Ottelun näet alla olevasta videoikkunasta suorana lähetyksenä kello 18.30 alkaen. Ottelun selostaa Jari Haapala. Lähetys on vapaasti kaikkien katsottavissa.

PEPO on sarjassa kahdeksantena. Kahdeksan ottelun jälkeen tilillä on kymmenen pistettä. Kärkijoukkue MP on jo yhdeksän pisteenä päässä.

— Joudun päivittäin selittämään, miksi ei nyt kulje. Luulen, että pelaajilla on sama tilanne omien kavereidensa kanssa, PEPOn valmentaja Mika Heino sanoi Etelä-Saimaan haastattelussa.

Viime vuosina PEPO on ollut vahvoilla MP:tä vastaan. Viidestä viime sarjakohtaamisesta PEPO on voittanut neljä, ja kerran on pelattu tasan.

MP:n Lucas Dos Santos johtaa lohkon maalipörssiä kuudella maalillaan.

Etelä-Saimaa näyttää nettisivuillaan PEPOn ottelut muita kakkosen Kaakkois-Suomen joukkueita vastaan.

Loput lähetykset:

9.8. MiPK-PEPO

12.9. MP-PEPO

19.9. PEPO-Sudet