Lappeenrannassa vierailleessa salibandyjoukkueessa todettu koronatartunta, SaiPa SB:n pelaajat ja taustahenkilöt odottavat lisätietoja kotioloissa

Tartunnan saanut pelaaja on osallistunut yhteen helsinkiläisen Erä-Viikinkien harjoitukseen, jossa joukkueen muita pelaajia on saattanut altistua.

Yhdellä SaiPa SB:n viime perjantain vastustajajoukkueen pelaajalla on todettu koronavirustartunta. Salibandyliitto tiedotti sunnuntaina, että helsinkiläinen Erä-Viikingit on asettanut miesten salibandydivarissa pelaavan Erä-Viikingit Akatemian sekä A-juniorien SM-sarjaa pelaavan Erä-Viikinkien yhteisjoukkueen toistaiseksi karanteeniin pelaajan tartunnan vuoksi.

SaiPa sai asiasta tiedon sunnuntaina ja on ilmoittanut siitä Eksotelle. SaiPan miesten joukkueen GM Joni Kakko kertoo pelaajien ja taustajoukkojen olevan tällä hetkellä omaehtoisessa selvitystilassa eli kotitöissä ja koululaiset ovat poissa koulusta.

– Korostan sitä, että meiltä ei ole asetettu vielä ketään karanteeniin. Kenelläkään ei ole minkäänlaisia oireita eikä sen takia ole tarvinnut jatkotoimenpiteisiin lähteä. Salibandyliiton kanssa olemme jututelleet asiasta ja katsotaan tämän päivän aikana, miten edetään, Kakko kertoo.

Eksotesta on soitettu kaikille SaiPa SB:n pelaajille ja taustahenkilöille ja kehotettu olemaan maanantaina töistä pois.

– Lääkäri kartoittaa tänään tilannetta, miten jatketaan.

Salibandyliitto tiedottaa tänään lisää

Korostan sitä, että meiltä ei ole asetettu vielä ketään karanteeniin. — Joni Kakko

Salibandyliiton uutisessa kerrotaan, että tartunnan saanut Erä-Viikinkien pelaaja on osallistunut yhteen harjoitukseen, jossa muita pelaajia on saattanut altistua. Oireiden ilmaannuttua pelaaja on jäänyt välittömästi pois joukkueen tapahtumista.

Koko Erä-Viikinkien joukkue on kuitenkin varotoimenpiteenä määrätty omaehtoiseen karanteeniin, ja kaikkien vähääkään flunssan oireista kärsivien joukkueen jäsenten tulee hakeutua välittömästi koronatestiin.

Erä-Viikinkien tilanteeseen liittyen salibandyliitolta tulee uusi tiedote maanantaina kello 14.

SaiPa SB:n seuraava peli on keskiviikkona M-Teamia vastaan Lappeenrannassa. Ottelua ei ainakaan toistaiseksi ole siirretty.

– Otteluita ei voi siirtää ennen kuin viranomainen asettaa jonkun karanteeniin. Meitä ei ole asetettu viranomaisen toimesta karanteeniin, olemme vasta omaehtoisesti tilannetta selvittämässä, Kakko kertoo.

Juttua muokattu 5.10. klo 12.41: Korjattu SaiPan GM:n nimi Joni Kakoksi, alun perin jutussa luki Kaikko.