Julija Chichaeva ja Petrus Turunen saavat Lappeenrannalta palkkaa siitä, että kääntävät jähmettyneitä tapoja päälaelleen

Julija Chichaeva pujottaa Petrus Turusen kanssa välinelainaamon viiriä salkoon Myllysaaren hietikolla. Jyväskylän yliopiston opiskelijat on palkattu kesäksi Lappeenrantaan liikuntatoimen uusinajattelijoiksi.

Molemmat aloittivat opinnot liikuntatieteellisessä tiedekunnassa viime syksynä. Turunen, 23, opiskelee liikuntapedagogiikka tähtäimessä jumppamaikan työt. Chichaeva, 32, on valmistunut aiemmin fysioterapeutiksi, ja vuoden töissä käynnin jälkeen lähti jatkamaan opintojaan maisteriohjelmaan.

Malli lähellä

Turusella esimerkki oli lähellä, sillä hänen äitinsä työskentelee Lappeenrannassa opettajana. Chichaevalla oli alun perinkin tavoitteena jatkaa opintojaan heti fysioterapeutiksi valmistumisen jälkeen, mutta ovet yliopistoon eivät vielä silloin auenneet. Töiden rinnalla hän opiskeli avoimessa yliopistossa.

– Kyllä jo peruskoulutuksessa Jyväskylä oli koko ajan vähän mielessä.

Toisella kerralla tuli toivottu viesti. Chichaeva oli yksi kymmenestä terveystieteiden maisteriohjelmaan valitusta aikuisopiskelijasta.

– Koen olevani nyt siellä, missä haluankin olla.

Vähemmälläkin pärjää

Vakaalta kuukausipalkalta pois hyppääminen ei Chichaevan mukaan vaikuttanut millään tavalla hänen pohdintaansa. Yksin asuvan oli helppo muuttaa Lappeenrannasta 225 kilometrin päähän.

– Ihmisenä minulle on tärkeintä arvomaailma, ja saan opiskelusta niin paljon. Hetkittäin pärjää kyllä vähemmälläkin.

Yliopisto-opinnot ovat enemmän teoreettisia ja kokonaisuudet laajempia kuin fysioterapian opinnoissa. Sekin viehättää, että tulevaisuudessa on todennäköisesti hyvä mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön.

Kynnys jatkaa opintoja oli vielä matala, kun välissä oli vain vuoden työjakso. Maisteriohjelmassa opiskelu on myös suhteellisen vapaata ja itsenäistä.

– Hyvin paljon sellaista, mitä odotinkin.

Vaihtoon Eurooppaan

Asunto löytyi Jyväskylän keskustasta, eikä sen jakaminen kämppiksen kanssa ollut ongelma, sillä siihen Chichaeva oli tottunut jo aiemmin.

– Kun ei tuntenut Jyväskylää, se olikin kiva, että siellä oli joku toinenkin.

Valmistuminen siintelee vuoden 2021 lopussa. Sitä ennen Julija Chichaeva suunnittelee ulkomaille vaihtoon lähtöä. Kiinnostavia kohteita on Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa Norjassa.

Kiekkoa ja painonnostoa

Molemmilla uusinajattelijalla on vankka urheilutausta. Julija Chichaevan lajeja ovat olleet uinti, koripallo, amerikkalainen jalkapallo ja painonnosto SM-tasolla asti. Petrus Turunen on Ketterän ja SaiPan juniorimyllyn kasvatti, mutta sanoo golfin täyttävän nykyisin hänen vapaa-aikansa.

Uusinajattelijat-kampanjan kannustamana Etelä-Karjalan kunnat tarjosivat täksi kesäksi 40 kesätyöpaikkaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

"Olemme uusinajattelijoiden maakunta", todettiin muun muassa Etelä-Karjalan liiton uuden maakuntajohtajan hakuilmoituksessa.

Nuorten houkuttelijat

Chichaeva ja Turunen työskentelevät kesän liikuntatoimessa ja suunnittelevat, mitä kaikkea voisi tehdä toisin ja paremmin, jotta liikuntapalvelut ja kaupunkilaiset kohtaisivat paremmin. Ydinasiaksi suunnittelussa nostettiin etenkin nuorten houkutteleminen liikkumaan.

– Välinelainaamo on ollut ehkä kaikkein toimivin, kaksikko miettii. Myllysaaressa on halukkaille tarjolla ilmaiseksi palloa, frisbeetä tai vaikka mölkkyä. Ohjelmassa on ollut myös ihmisten omissa asuinympäristöissä peli-iltoja, höntsäpelejä, skeittikoulua, roskien keräilyn yhdistäviä plogging-yhteislenkkejä, porrastreenejä sekä mobiilisuunnistusta ja geokätköilyä.

Somessa ei tavoitakaan

Suuri haaste on molempien mielestä viestintä. Esimerkiksi kartta, jossa olisivat kaikki kaupungin liikuntapaikat olisi hyvä tuki.

– Osaa ei kiinnosta liikunta muutenkaan, mutta ollaan myös huomattu, ettei heitä somessa tavoita.

– Ei auta, vaikka keksisimme mitä tapahtumia, jos emme saa viestiä menemään ihmisille. Siellä pitää olla, missä ihmiset ovat, eikä järjestää jotain jossain ja toivoa, että sinne tullaan.