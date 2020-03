Namika porskutti pudotuspeleihin Aubrey Conerlyn johdolla Espoossa – "Tällä pelillä oli hirveä merkitys"

Lappeenrannan NMKY on edennyt koripallon miesten 1. divisioona B:n pudotuspeleihin. Namika varmisti sarjapaikkansa ja samalla myös pääsyn pudotuspeleihin sunnuntaina, kun se kaatoi espoolaisen Westsiden vierasparketilla lähes liiankin jännittäväksi yltyneen koitoksen jälkeen pistein 83–89 (28–52).

Tappio olisi suistanut Namikan lähelle putoamista 2. divisioonaan ennen runkosarjan viimeistä kierrosta, mutta voitolla joukkue varmisti runkosarjan kahdeksannen sijan.

Yhtä ahtaalla on Westside, joka äityi toisella puoliajalla taistelemaan sarjapaikastaan hirmuisella vimmalla.

Westside nousi vain viiden pisteen päähän Namikasta, mutta Namika kesti.

– Tällä pelillä oli hirveä merkitys. Voi olla, että sekin alkoi takaraivossa vähän painamaan, kun vastustaja tuli aina vaan lähemmäs ja lähemmäs, Namikan päävalmentaja Jukka Reponen totesi.

Ensimmäinen puoliaika oli suorastaan Namikan näytöstä, mutta tauon jälkeen Westside keikautti asetelman päälaelleen.

– Puoliajalla kyllä puhuimme, että kolmannen jakson alku on meille hirveän tärkeä. Se meni sitten vähän eri tavalla. Westside pääsi peliin mukaan ja heitti kovia koreja.

Aubrey Conerly urakoi ja loisti

Reponen totesi epäonnistuneensa itse peluutuksessa, sillä kokeneelle Aubrey Conerlylle kertyi huimat 37 peliminuuttia.

– Se yksittäisenä pelinä ehkä menee, mutta vähän liikaa jouduin kuormittamaan häntä.

Toisaalta Conerly vastasi huutoon nakuttamalla hurjan tilastorivin: 31 pistettä, 11 syöttöä, kahdeksan levypalloa ja seitsemän pallonriistoa.

– Hän pelasi aivan uskomattoman hienosti. Ei jäänyt epäselväksi, kuka oli ottelun hahmo.

Westside pystyi laittamaan koko ajan vaihdosta tuoreita pelaajia Conerlyn vastapariksi.

Kapteeni Anttoni Tapion (13/5/3s) ja Conerlyn hyökkäyspään onnistumiset antoivat Namikalle happea juuri silloin, kun joukkueen tila alkoi vaikuttaa kriittiseltä.

Yksi Westsiden kirin johtohahmoista oli Korisliigastakin tuttu pelaajavalmentaja Nigel Moore (19/9/5s).

Lappeenrantalaisten tärkeimmät sankariteot teki viimeisen peliminuutin alla Jussi Moilanen (12/5/2s), joka upotti kahden ja kolmen pisteen heitot peräkkäin ja sai Namikan johdoksi kahdeksan pistettä.

Loppusekunneilla Namikan voiton varmistivat Conerlyn pallonriisto ja Gleb Sokolovin (14/6) oivallus tehdä nopeasta hyökkäyksestä hidas.

– Onneksi hoidimme, Reponen huokaisi.

Tärkein tavoite nyt saavutettu

Namika palasi 1. divisioona B:hen täksi kaudeksi ja asetti viralliseksi tavoitteekseen sarjapaikan säilyttämisen. Joukkue itse on halunnut pärjätä otteluissaan koko ajan paremmin.

Reponen luonnehtii joukkueensa pelanneen runkosarjassa vuoristoratamaisesti, välillä todella hyvin ja välillä todella huonosti.

– Sen tasaisuuden puuttumisen jälkeen on vähän yllätys, että pääsimme pleijareihin. Toisaalta kun sarja on noin tasainen, silloin kaikki on mahdollista.

Vuodenvaihteen jälkeen Namika on saanut peliään paremmin uomiinsa, kun sen kokoonpano on vakiintunut erilaisten poissaolojen ja Karl Engelvuoren paluun jälkeen.

– Olemme päässeet sitten myös treenaamaan paremmin, Reponen muistuttaa.

Namika päättää runkosarjansa ensi sunnuntaina kotiottelulla sarjakakkosta PeU-Basketia vastaan.

Catz Kakkose kausi päättyi tappioon

Catz Kakkone joutui tunnustamaan Helmi Capitalsin paremmakseen huipputasaisen ottelun jälkeen sunnuntaina. Helmi Capitals voitti koripallon naisten 1. divisioonan runkosarjan päätösottelun pistein 69–65 (27–29).

Johtoasema vaihtui ottelun aikana huimat 15 kertaa. Catzin tilanne näytti valoisimmalta 25 minuutin kohdalla, kun se johti ottelua kymmenellä pisteellä.

Catzin tehokkain oli 16-vuotias Noora Kuukka, joka heitti 13 pistettä ja keräsi 12 levypalloa. Mari Kihlströmin tilastorivi oli 23 pistettä ja viisi levypalloa, Annika Lönnrothin viisi pistettä ja 12 levypalloa.

Catz Kakkone oli varmistanut sarjapaikkansa jo ennen päätöskierrosta.