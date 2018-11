Hurjavireinen KooKoo saapuu Lappeenrantaan ilman ykköstykkiään — Tero Lehterä pyöräytti SaiPan ketjut uusiksi rökäletappion jälkeen

Kauden kolmas kaakon derbyksi kutsuttu SaiPan ja KooKoon kohtaaminen pelataan tiistai-iltana Kisapuistossa.

SaiPa on toistaiseksi ollut kauden kohtaamisissa niskan päällä, sillä se voitti kauden avausviikonloppuna pelatut peräkkäiset ottelut.

Ensimmäinen ottelu Kouvolassa päättyi SaiPan 5—6-voittoon voittolaukauskisan jälkeen. Lappeenrannassa SaiPa oli parempi selvin lukemin 7—3.

Kauden kolmanteen koitokseen joukkueet lähtevät sarjataulukkoa katsomalla varsin tasaisista lähtökohdista. Joukkueet ovat taulukossa peräkkäisillä sijoilla, KooKoo kuudentena ja SaiPa seitsemäntenä. Eroa on vain yksi piste. SaiPa on pelannut yhden ottelun vähemmän.

Ero syntyy katsauksella kuntopuntariin. KooKoo on ollut koko Liigan viime aikojen kovavireisimpiä joukkueita. Se on kerännyt viimeisistä kymmenestä ottelustaan 22 pistettä. Tilastollisesti paremmin on pelannut vain liigakärki Kärpät, joka pitää kuntopuntarin kärkisijaa paremman maalieronsa turvin.

SaiPan sijoitus on puntarin alemmassa keskikastissa yhdeksäntenä. Viimeiset kymmenen ottelua ovat tuoneet joukkueelle viisi voittoa ja viisi tappiota ja 15 pistettä. SaiPan vahvuus on koko kauden ollut kotiotteluissa. Se on poistunut kotikaukalossa pelaamistaan 11 ottelusta vain kerran hävinneenä.

Tiistaina joukkue lähtee pesemään kasvojaan viime perjantaina HPK:lle kärsityn ruman 0—6 tappion jälkeen. Päävalmentaja Tero Lehterä hakee voimaa ketjumuutoksista. Lehterän ennakkoon ilmoittamista hyökkäyketjuista yksikään ei ole samassa koostumuksessa kuin perjantaina. Puolustajaparit sen sijaan ovat ennallaan. Maalissa aloittaa tuttuun tapaan Frans Tuohimaa.

Maanantaina joukkueeseen liittynyt Mikael Kuronen ei vielä tee tämän kauden debyyttiään Liigassa.

KooKoo puolestaan kärsii loukkaantumissumasta. Joukkueen verkkosivuillaan julkaiseman otteluennakon mukaan kokoonpanosta puuttuvat ainakin Samu Perhonen, Emil Kristensen, Martin Berger, Toni Kähkönen, Ville Järvinen ja Ed Wittchow. Tiistaina päivällä julkaistusta kokoonpanosta puuttuu myös kouvolalaisten ykköstykin, Malte Strömwallin nimi. Pistepörssin kakkosena oleva Strömwall loukkasi itseään viime viikon perjantaina, eikä pelannut lauantain ottelussa.

Ottelu alkaa Kisapuiston jäähallissa kello 18.30.

SaiPa tänään

Hyökkääjät

Jonatan Tanus — Cody Kunyk — Emil Oksanen

Ahti Oksanen — Tyler Morley — Tomi Iso-Mustajärvi

Topi Nättinen — Santeri Virtanen — Joni Nikko

David Goodwin — Ville Koho — Anssi Löfman

Oskari Lehtinen

Puolustajat

Kalle Maalahti — Jere Sneck

Vladimir Denisov — Brenden Kichton

Robin Salo — Erik Autio

Maalivahdit

Frans Tuohimaa

(Niclas Westerholm)