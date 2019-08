Kello käy, eikä Monthania ja Vainikaista näy — NST:n kokeneet sotaratsut ovat siirtymässä kaukalon laidalle, mutta paluumuuttajat nostavat joukkueen keski-ikää

Miesten salibandydivari alkaa kuukauden kuluttua. NST on saanut miehistöönsä vähän kokemusta lisää, mutta kokonaisuutena joukkue on nuori. Salibandya pelaavat opiskelijat eivät tule Lappeenrantaan, vaan suuntaavat muihin yliopistokaupunkeihin. NST:n naiset valmistautuvat uudistuneeseen naisten liigaan.

NST Lappeenrannan miehet pelasivat lauantaina kauden ensimmäisen harjoitusottelunsa kotikaukalossaan. Jotain ikuista oli poissa, sillä veteraanimaalivahti Jarkko Monthan puuttui kotijoukkueen nimilistasta.

— Näillä näkymin hän ei ole pelaavassa kokoonpanossa. Sanotaanko niin, että Monthanin itsensä kannalta olisi hyvä, ettei mitään takaporttia myöskään tarvitsisi käyttää ja hän saisi pikku hiljaa jäädä eläkkeelle salibandymaalivahdin hommista, NST:n päävalmentaja Mika Valtonen myhäilee.

Edeltävän Valtonen lausui selvästikin huumorihengessä. Joka tapauksessa Monthan haluttaisiin pitää seurassa edelleen mukana jossain roolissa, kuten valmennuksen aputehtävissä.

— Sitä on harkittu ja on käyty keskustelujakin, mutta katsotaan miten hommat etenevät, Valtonen kertoo.

Se on valitettava tosiasia, että tänne on vaikea saada muualta pelimiehiä, ellei heillä ole tänne mitään aiempia sidoksia. — Mika Valtonen

Miesten salibandydivari alkaa vajaan kuukauden kuluttua. Viime kauteen verrattuna NST:stä on poistunut noin ketjun verran pelimiehiä, mutta uusiakin on löydetty.

— Viime kaudella meillä oli aika kapea rosteri, nyt listalla on vähän enemmän nimiä, Valtonen kertoo.

Kokemusta on saatu vähän lisää

Paluumuuttajiin kuuluvat puolustajat Mikko Sipari ja Konsta Koskimies. Hyökkääjä Juho Kaila palasi naapuriseura PoNoVosta, jonka kanssa NST suunnittelee fuusiota ensi keväänä.

— Olemme saaneet vähän kokemusta lisää, mutta kokonaisuutena joukkue on nuori. Se on valitettava tosiasia, että tänne on vaikea saada muualta pelimiehiä, ellei heillä ole tänne mitään aiempia sidoksia, Valtonen kuvailee.

Edes opiskelijat eivät tuo helpotusta pelaajarintamalle, sillä Valtosen mukaan Lappeenrantaan muuttavien opiskelijoiden joukossa on yllättävän vähän salibandyn pelaajia.

— Enemmän salibandyn pelaajat ovat suunnanneet Helsingin, Turun, Tampereen, Jyväskylän suunnalle, ehkä jonkin verran myös Joensuuhun opiskelemaan opettajaksi. Teknisen alan opiskelijoita ei ehkä ole niin paljon, mutta aina sieltä on joku silloin tällöin tullut.

Tunnetuin heistä lienee tehohyökkääjä Arto Vainikainen, jota Monthanin tavoin ei todennäköisesti kentällä enää nähdä.

Pohjois-Karjalan lahjaksi Lappeenrannan salibandylle kuvailtu kokenut pistehirmu on siirtymässä valmennuspuolelle.

— Toivottavasti hän saa sieltä itselleen riittävästi haasteita, vastuuta ja kipinää, mutta jos hän kauden aikana kokee, että pelikentille olisi vielä jotain annettavaa, niin se on helposti järjestettävissä. Lähtökohtaisesti hän kuitenkin on valmentaja, Valtonen kertoo.

Kai Skyttä Yli 400 liiga- ja divariottelua NST:ssä pelannut Arto Vainikainen (vas.) opettelee nyt valmentamisen lainalaisuuksia Mika Valtosen apumiehenä.

Ykkösketjun miehistään NST on menettänyt lisäksi hyökkääjä Ere Laitimon, joka edustaa ensi kaudella FBC Turkua.

NST:n tavoite on sijoittua salibandydivarin runkosarjassa vähintään kahdeksan parhaan joukkoon, mutta neljän joukkoon tunkeutuminen toisi kotiedun pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle.

Urheilutalon peruskorjauksen vuoksi NST:n kotiareena on alkukaudella Huhtiniemen salibandyhalli, jossa Josba kaatui lauantaina harjoitusottelussa maalein 6—2.

Naisten liiga kahteen tasolohkoon

NST:n naisten joukkue valmistautuu uudistuneeseen naisten salibandyliigaan. Tulevaksi kaudeksi naisten liiga jaetaan kahteen tasolohkoon, jotka ovat nimeltään NLA ja NLB.

Kovasta yrityksestä huolimatta NST ei onnistunut keväällä hankkimaan paikkaa kahdeksan joukkueen ylemmästä lohkosta, joten se pelaa alemmassa NLB:ssä, jossa on myös kahdeksan joukkuetta.

Kausi alkaa viikko miesten divarin jälkeen, 21. syyskuuta.

— Vaihtuvuutta on. Kokenutta kaartia on lähtenyt muualle ja lopettanut. Vähän olemme joutuneet kaivelemaan, mistä löydetään pelaajia, mutta ihan hyvin olemme saaneet porukan kasaan, päävalmentajana jatkava Joonas Haapala kuvailee.

Viime kauden ryhmästä on jatkamassa noin kaksi kentällistä pelaajia. Loput ovat joko omia junioreita tai muualta tulleita pelaajia.

NST:n monivuotista tähtihyökkääjää Juuli Hakkaraista ei näillä näkymin sinipaitojen riveissä tulevalla kaudella nähdä. Hakkarainen siirtyi keväällä Sveitsiin Unihockey Berner Oberlandin riveihin.

Joukkueen lisäksi myös joukkueenjohto ja huolto ovat läjässä. Valmennuksessa Haapala on saanut apua esimerkiksi kapteeni Liisa Laapiolta. Junioripuolen valmentajista myös Mika Tuutti on ollut mukana.

— Hän on ollut toisena silmäparina treeneissä ja jeesaillut myös treenien vetämisessä.

Liigassa muutamia hyviä tulokkaita

Viime kauden liigajoukkueista NLB:ssä pelaa myös ÅIF, loput nostettiin alemmalta sarjatasolta.

— Näkisin, että sieltä tulee muutamia tosi hyviä joukkueita, esimerkiksi FCB Loisto. Se on ollut joka vuosi A- ja B-tytöissä joko finaali tai top4-joukkue, ja nyt he pääsevät pelaamaan tätä sarjaa. O2-Jyväskylä tekee uutta tulemista Seppo Pulkkisen johdolla. Hänhän oli iso tekijä Happeen miesten nousussa huipulle.

NST:n Haapala asemoi NLB:n kärkikahinoihin.

Alemman tasolohkon kaksi parasta pelaavat pudotuspelikarsinnat NLA:n kahta viimeistä vastaan. Otteluparien voittajat etenevät pudotuspeleihin ja lunastavat myös paikat NLA-lohkosta seuraavaksi kaudeksi.

— Uskon, että tämä oli hyvä uudistus. Kaikki saavat nyt omantasoisia pelejä ja mieluummin sitä voittaa kuin häviää. Kun on ottanut muutaman kuukauden yhtä mittaa turpaan, on aika vaikea muuttua yht´äkkiä voittavaksi joukkueeksi, Haapala toteaa.