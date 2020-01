Urheiluvuoden 2020 tähtihetkiksi ovat tarjolla Imatran ajot, jalkapallon EM-kisat ja Tokion olympialaiset — Katso lista urheilun herkkutapahtumista, jotka uusi vuosi tarjoaa

Tammikuu

Tammikuu

Suunnistusliitto/Paula Lehtomäki Vuoden 2019 Kangasala-Jukolassa Venlojen viestiin starttasi noin 1700 joukkuetta.

Jääpallon miesten Suomen cupin finaali

Lappeenrannassa 3. tammikuuta.

Veiterä—Porvoon Akilles. Uusinta viime kaudelta, jolloin Akilles voitti Veiterän cupin loppuottelussa Kisapuistossa maalein 3—2. Veiterä on voittanut cupin mestaruuden kausilla 2014—2015 ja 2017—2018.

Helmikuu

Ampumahiihdon MM-kisat

Italian Anterselvassa 12.—23. helmikuuta.

Kaisa Mäkäräinen on voittanut pitkällä ja menestyksekkäällä urallaan yhden MM-kullan, yhden MM-hopean ja neljä MM-pronssia. Mari Ederiltä MM-mitalit vielä puuttuvat, mutta maailmancupissa hän on noussut kolmesti palkintokorokkeelle, joista kirkkaimmat hetket ovat olleet pikakilpailun ja sitä seuranneen takaa-ajokisan voitot Holmenkollenilla maaliskuussa vuonna 2017.

Jääpallon naisten MM-kisat

Norjan Oslossa 19.—22. helmikuuta.

Kaksissa edellisissä MM-kisoissa kultaa on voittanut Ruotsi, hopeaa Venäjä ja pronssia Norja. Suomen edellisin naisten MM-mitali on pronssi vuodelta 2014, jolloin lappeenrantalainen Wiipurin Sudet järjesti MM-kisat Kisapuistossa.

Anu Kiljunen Kaisa Mäkäräinen piipahti harjoituskautensa alussa toukokuussa Lappeenrannassa. Nyt hän valmistautuu jo täysillä ampumahiihdon MM-kisoihin.

Maaliskuu

Jääpallon miesten MM-kisat

Venäjän Irkutskissa 29. maaliskuuta—5. huhtikuuta.

Kuten naisissakin, myös miesten mitalijärjestys on pysynyt kaksien kisojen ajan muuttumattomana: 1. Venäjä, 2. Ruotsi ja 3. Suomi.

Jääkiekon naisten MM-kisat

Kanadan Halifax ja Truro 31. maaliskuuta—10. huhtikuuta 2020.

Naisten MM-kisat päättyivät viime keväänä Espoossa skandaaliin. Suomi ehti juhlia jo hetken historiansa ensimmäistä jääkiekon naisten maailmanmestaruutta, mutta tuomaristo hylkäsi Petra Niemisen tekemän jatkoaikamaalin ja lopulta Yhdysvallat voitti MM-kultaa maalein 2—1.

AOP/Christian Bruna Marko Anttila johti kapteenina Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-kultaan viime keväänä.

Toukokuu

Jääkiekon miesten MM-kisat

Sveitsin Lausanne 8. toukokuuta—24. toukokuuta.

Suomi on miesten hallitseva maailmanmestari, kun se voitti viime kevään loppuottelussa Kanadan maalein 3—1. Pronssiottelussa Venäjä oli Tshekkiä parempi voittolaukauskisan jälkeen lukemin 4—3.

Kesäkuu

Jukolan viesti

Rovaniemellä 13.—14. kesäkuuta.

Vuonna 2019 Jukolan viesti järjestettiin Kangasalan Heponiemessä. Venlojen viestin kärkikolmikko oli järjestyksessä Frederikstad SK (Norja), IFK Göteborg (Ruotsi) ja Tampereen Pyrintö. Jukolan viestissä ensimmäisenä maaliin tuli ruotsalainen Stora Tuna OK ennen norjalaista IL Tyrvingiä ja Tampereen Pyrintöä. Rovaniemellä koetaan yöttömän yön Jukolan viesti.

Jalkapallon miesten EM-kisat

12. kesäkuuta—12. heinäkuuta.

Suomi osallistuu jalkapallon miesten EM-lopputurnaukseen ensimmäistä kertaa. Huuhkajien ottelut ovat Tanska—Suomi 13.6., Suomi—Venäjä 17.6. ja Suomi—Belgia 22.6.

Edellinen miesten Euroopan-mestaruus ratkottiin Ranskassa vuonna 2016. Portugali kukisti kisaisäntä-Ranskan loppuottelun jatko-ottelussa Éderin maalilla.

AOP/Kimmo Brandt Hyökkääjä Teemu Pukki on ykköstähti Suomen maajoukkueessa ja seurajoukkueessaan Valioliigan Norwichissa.

Heinäkuu

56. Imatran ajot

Imatran katuradalla 3.—5. heinäkuuta.

Kansainvälisen IRRC-sarjan osakilpailu, jonka muut osakilpailut järjestetään toukokuusta syyskuuhun Alankomaiden Hengelossa, Belgian Chimayssa, Tshekin Horicessa ja Saksan Frohburgissa. Tshekin Terlickon osakilpailu on kalenterissa alustavasti ennen Imatran ajoja, mutta sen varmistumista odotellaan vielä.

Pesäpallon Itä—Länsi

Porissa 3.—4. heinäkuuta.

Seinäjoen Itä—Lännessä vuonna 2019 Länsi voitti sekä miesten että naisten arvo-ottelun.

MotoGP:n Suomen-osakilpailu

Iitin Kymi Ringillä 10.—12. heinäkuuta.

Suomen ensimmäinen MotoGP-sarjan osakilpailu piti ajaa Iitin Kymi Ringillä jo vuonna 2019, mutta radan rakennustyöt viivästyivät ja ensimmäisen osakilpailun järjestämistä lykättiin vuodelle 2020. Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjaa ajettiin Suomessa aiemmin Imatralla vuosina 1964—1982. Ennen Imatraa lajin MM-osakilpailu järjestettiin Suomessa vuosina 1962 ja 1963 Tampereen Pyynikillä.

AOP/Valdrin Xhemaj Mira Potkonen nousi 2010-vuosikymmenen parhaaksi suomalaiseksi nyrkkeilijäksi.

Tokion kesäolympialaiset

Japanissa 24. heinäkuuta—9. elokuuta.

Suomi voitti vuoden 2016 kesäolympialaisissa Rio de Janeirossa yhden pronssimitalin (Mira Potkonen, nyrkkeily, 60 kg). Suomen olympiajoukkueeseen on jo valittu Lappeenrannan Urheilu-Miesten kilpakävelijä Aku Partanen, joka oli mukana myös Rion olympialaisissa.

Kuninkuusravit

Seinäjoella 31. heinäkuuta—2. elokuuta.

Vuonna 2019 ravikuninkaaksi Lahden Jokimaalla kruunattiin Tähen Toivomus ja ravikuningattareksi Vieskerin Virva.

AOP/Diego Azubel 100 metrin aitajuoksun Suomen ennätysnainen Annimari Korte on jo rikkonut lajissaan Tokion olympialaisten tulosrajan.

Elokuu

MM-rallin Suomen-osakilpailu

Jyväskylän seudulla 6.—9. elokuuta.

Hallitseva maailmanmestari Viron Ott Tänak on voittanut Suomen MM-rallin kahdesti peräkkäin. Edellinen suomalaisvoittaja on Esapekka Lappi, joka nousi Jyväskylässä korkeimmalle korokkeelle vuonna 2017. Se on edelleen Lapin uran ainoa osakilpailuvoitto rallin MM-sarjassa.

Kalevan kisat

Turussa 13.—16. elokuuta.

Vuonna 2019 Kalevan kisat järjestettiin Lappeenrannassa, jossa eteläkarjalaisseurojen mitalisteja olivat Lappeenrannan Urheilu-Miesten Aku Partanen (20 km kävely, kultaa), Simo Lipsanen (3-loikka, kultaa), Moona Korkealaakso (5000 m, kultaa), Alisa Vainio (10 000 m, hopeaa) ja Elisa Neuvonen (10 km kävely, pronssia), Imatran Urheilijoiden Senni Salminen (3-loikka, pronssia) ja Savitaipaleen Urheilijoiden Jesse Huttunen (korkeus, pronssia).

Yleisurheilun EM-kisat

Ranskan Pariisissa 25.—30. elokuuta.

Edelliset yleisurheilun EM-kilpailut järjestettiin Saksan Berliinissä vuonna 2018, jolloin Suomi jäi toisen kerran ilman mitaleja kisojen historiassa. Suomen viimeisin yleisurheilun aikuisten EM-mitalisti on keihäänheittäjä Antti Ruuskanen, jonka pronssi oli Suomen ainoa mitali Amsterdamin EM-kisoissa vuonna 2016. Ruuskanen on myös Suomen viimeisin EM-kultamitalisti vuoden 2014 ykkössijallaan Zürichissa.

Tokion kesäparalympialaiset

Japanissa 25. elokuuta—6. syyskuuta.

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti on voittanut paralympiakultaa Ateenassa 2004, Pekingissä 2008, Lontoossa 2012 ja Rio de Janeirossa 2016. Sen lisäksi hän on nelinkertainen maailmanmestari ja kahdeksankertainen Euroopan mestari.

Minna Mänttäri Lappeenrannan Urheilu-Miesten Moona Korkealaakson Suomen mestaruus Kimpisen kentällä oli vuoden 2019 Kalevan kisojen huippuhetkistä.

Joulukuu

Salibandyn miesten MM-kisat

Helsingissä 4.—12. joulukuuta.

Suomi puolustaa salibandyn miesten maailmanmestaruutta kotiyleisön edessä Helsingissä joulukuussa. Suomi on ollut lajissa miesten puolella hallitseva maa, sillä se on voittanut kuudesta viime MM-kultamitalista neljä ja jäänyt vain kahdesti MM-hopealle Ruotsin taakse.