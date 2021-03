Sam Lofquist pääsi heti SaiPan ykköspakkipariin, tekeekö tulinen lämäri tuhojaan tänään Jyväskylässä?

SaiPaan loppukaudeksi palannut Sam Lofquist löytyy ykköspakkiparista heti ensimmäisessä ottelussaan. Yhdysvaltalaisen rinnalla Jyväskylässä pelaa nuori Christoffer Sedoff.

KHL:n Red Star Kunlunissa alkukauden pelannut Lofquist, 30, tunnetaan kovasta lämäristään. Miehen laukaisu-uhka tuonee uusia ulottuvuuksia myös SaiPan ylivoimapeliin, joka on Liigan heikointa.

SaiPassa Lofquist pelaa ensimmäisen ottelunsa viiteen vuoteen. Hän edusti keltapaitoja kausina 2014–16, jolloin 117 runkosarjaottelussa syntyi tehopisteet 19+36=55 ja 12 pudotuspeliottelussa pisteet 3+1.

Lauantain Tappara-ottelun jälkeen hyökkääjä Joni Nikko pudonnut SaiPan kokoonpanosta. Sputnikkien maalilla aloittaa Niclas Westerholm. Toisena maalivahtina on Juho Markkanen, joka palasi Ketterän Mestis-miehistöstä Matej Tomekin siirryttyä KalPaan.

Jyväskylässä pelataan Liigan häntäpään taisto. Menestymään tottunut JYP pitää perää ja SaiPa on kolmanneksi viimeisenä. Pudotuspeliviivaan sputnikeilla on matkaa 10 pistettä, kun runkosarjaa on jäljellä 18 ottelua.

Viisi viimeistä otteluaan hävinnyt SaiPa on viime kierroksilla joutunut laskemaan HPK:n edelleen. Alkukauden taapertaneet hämeelinnalaiset ovat ottaneet pisteitä yhdeksästä viime ottelustaan ja voittaneet niistä seitsemän varsinaisella peliajalla.