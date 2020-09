Ruotsalaispuolustaja Jacob Moverare tulee karanteenin kautta Lappeenrantaan ja SaiPaan

SaiPa saa 22-vuotiaasta ruotsalaisesta perusvarman ja isokokoisen puolustajan, jonka vahvuus on etenkin kamppailu omalla puolustusalueella.

Ruotsalaispuolustaja Jacob Moverare vahvistaa SaiPaa tulevalla kaudella Liigassa. Moverare on NHL-seura Los Angeles Kingsin sopimuspelaaja, mutta kaksi edellistä kautta hän on pelannut lainalla Ruotsin SHL:ssä Frölunda Indiansissa.

Viime kaudella hän oli Göteborgin ylpeyden tehokkain puolustaja. 51 ottelussa syntyivät pisteet 7+12. Tehotilastossa hän oli joukkueensa paras lukemalla +17.

Vahva kamppailija

Isokokoista (191 senttiä, 90 kiloa) ruotsalaista kuvataan yleispuolustajaksi, jonka vahvuudet ovat nimenomaan omalla puolustusalueen kamppailuissa. Moverare on rauhallinen kiekon kanssa, pyrkii pelaamaan yksinkertaisesti, eikä elä hyökkäyspään tehoilla tai ylivoimalla.

Göteborgs-Posten kuvasi Moveraren ottaneen viimeisellä Ruotsin liigakaudellaan isoja harppauksia eteenpäin Indiansissa.

Mitaleita taskussa

Moverare on kaksinkertainen CHL:n mestari, Ruotsin pääsarjan SHL:n mestari sekä U20 ja U18 MM-kisojen hopeamitalisti. Hän on Los Angeles Kingsin neljännen kierroksen varaus vuodelta 2016 ja pelannut myös kaksi kautta Ontario Hockey Leaguessa, joka on yksi Pohjois-Amerikan juniorikiekon pääliigoista.

Sopimus SaiPan kanssa kattaa tulevan kauden, mutta Los Angeles Kingsillä on oikeus kutsua pelaaja leiritykseen, mikäli NHL:n leirit syksyllä käynnistyvät.

Sami Kuusivirta SaiPan puolustus kaipaa levennystä ja nyt myös sitä saa. Nuorista puolustajista Leevi Karjalainen (vas.), 20, on saanut paljon näyttöpaikkoja harjoituspeleissä ja oli kokoonpanossa myös perjantaina. Pelicansin Antti Tyrväinen on jo liigakonkari.

SaiPan urheilujohtajan Antti Tuomenoksan mukaan Moverare on valmis ottamaan ison roolin.

– Jacob pystyy pelaamaan vahvasti ja monipuolisesti kahteen suuntaan. Hän lukee hyvin peliä ja pystyy toimimaan myös paineen alle. Hän oli viime kauden CHL-mestarijoukkueen kärkipakkeja kaikilla mittareilla, Tuomenoksa kuvaa SaiPan tiedotteessa.

SaiPan puolustuksessa on ennen Movererin tuloa ja ilman juniorikaartia seitsemän sopimuspelaajaa, joten levennystä joukkueen puolustus myös kaipasi.

Erossa muista

Moverare saapuu Lappeenrantaan Ruotsista ensi viikon alkupuolella, ja asettuu aiemmin tulleen maanmiehensä David Bernhardtin tapaan kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin. Moverare liittyy joukkueen vahvuuteen 21.9. alkavalla viikolla.