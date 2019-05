Henri Pellinen on Suomen huippuja maastopyöräendurossa, jossa kiviä ja kantoja väistellään kuin miinoja metsäpoluilla — Kun tietää mitä tekee, vauhdikkaassa lajissa selviää vähillä kolhuilla: "En minä ainakaan itseäni luokittele miksikään reikäpääksi"

Imatralainen Henri Pellinen on ajanut vauhdikkaan lajin SM-sarjaa 17-vuotiaasta lähtien ja voittanut muun muassa nuorten Suomen mestaruuden. Pellinen on välttynyt pahoilta loukkaantumisilta, vaikka "muutamia isoja pannuja on tullut vedettyä".