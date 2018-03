Veiterän finaalikarnevaaliin myyty ennakkoon hurja määrä lippuja — Lumisateen uhka on pieni pelin aikana Veiterä viritteli fiilistä aamujäällä. Katsojat virittelevät fiilistä kotona ja baarissa. Päivi Virta-Salo Kisapuistoon on rakennettu loppuottelun tueksi muun muassa finaalibaari ja avattu ylimääräisiä lippuluukkuja.

Veiterän ja Kamppareiden finaaliottelu on herättänyt kovan kiinnostuksen. Epävirallisen tiedon mukaan otteluun on myyty jopa parituhatta lippua ennakkoon, mikä on jääpallossa erittäin poikkeuksellista.

Mikkeliin lähetettiin ennakkoon myyntiin Lappeenrannasta tuhat lippua. Lappeenrannassa paikallisesta myyntipisteestä oli aamupäivällä soitettu Veiterän edustajille ja pyydetty lisää lippuja myyntiin, koska kaikki oli myyty. Lippuja myydään myös lippu.fi:n kautta.

Veiterä viritteli itseään pelipäivään lyhyesti aamujäällä ja sen jälkeen palaverissa, minkä jälkeen vuorossa oli pieni lepohetki kotona ja sen jälkeen matka kentälle.

Kampparit oli viikolla varannut omille kannattajilleen kolme bussia, mutta myös pikkuautoliikenne lienee vilkasta.

Ajatukset hetkessä

Veiterän joukkueenjohtajan Lauri Segermanin mukaan tärkeintä on keskittyä tiukasti hetkeen, eikä päästää ajatuksia lainkaan mahdollisiin ottelun jälkeisiin tapahtumiin. Viime vuoden finaalikokemus auttaa siinä.

Minna Mänttäri Veiterä on voittanut kauden aikana yhtä tasapeliä lukuun ottamatta kaikki pelinsä

Pieni pyryn riski

Ilmatieteen laitoksen mukaan pelin aikana on riski, että sataa jossain välissä lunta, mutta määrä on hyvin pieni, eikä sillä pitäisi olla pelin kannalta merkitystä. Pakkasta on ennusteen mukaan pari astetta.

Ainoan pisteen sarjassa Veiterä menetti sankassa lumisateessa joulukuussa Kisapuistossa. Peli Akillesta vastaan päättyi silloin tasan 2—2, kun vahva luistelujoukkue Veiterä ei saanut normaalisti palloa liikkumaan pöpperössä.

Yhdestä poikki -loppuottelu pelataan ensimmäistä kertaa Lappeenrannassa.