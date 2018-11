Mikko Partasen mukaan yleisömäärien notkahduksesta huolimatta otteluiden oheismyynti on pysynyt viime kauden tasolla.

Imatran Ketterän kotiottelut eivät ole tänä syksynä kiinnostaneet katsojia samalla tavalla kuin viime kaudella. Kahdeksan ensimmäisen kotiottelun katsojakeskiarvo on 697, jossa on pudotusta viime kaudesta 252 silmäparin verran. Viime kaudella Ketterän kotiotteluiden yleisökeskiarvo oli 949.

Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen sanoo olevansa alkukauden yleisömääriin hieman pettynyt, mutta hän luottaa tilanteen korjaantuvan kevääseen mennessä.

— Yleisömäärämme on noussut viisi kautta putkeen, joten odotettavissa oli, että jossain vaiheessa kasvu taittuu, Partanen kertoo.

Kausikortteja myyty hyvin

Partanen uskoo viime kauden korkeiden yleisömäärien selittyvän osittain sillä, että Ketterän sarjanousun myötä Mestikseen liittyi paljon uutuudenviehätystä. Tämä näkyi etenkin alkukaudella, sillä viidessä ensimmäisessä kotipelissä 1 000 katsojan raja meni rikki peräti kolmesti.

Tämän syksyn korkein katsojamäärä on 17. lokakuuta pelatusta Ketterä—IPK-ottelusta, jonka näki 814 katsojaa. Kosken koulun oppilaat oli silloin kutsuttu katsomaan peliä ilmaiseksi.

Alkuhuuman laantuminen näkyy sekä kausikorttikatsojien aktiivisuudessa että irtolippujen myynnissä. Kausikortteja on Partasen mukaan kuitenkin myyty saman verran kuin viime kaudella.

Oheismyynti pysynyt samana

Mestiksessä yleisömäärään lasketaan mukaan ainoastaan ovella tarkistetut kausikortit ja irtoliput. Näin toimittiin myös viime kaudella.

Partanen kertoo, että katsojamääriäkin tarkemmassa seurannassa Ketterässä on otteluiden tuotto. Erikoisen alkukaudesta on tehnyt hänen mukaansa se, että yleisömäärien notkahduksesta huolimatta otteluiden oheismyynti on pysynyt viime kauden tasolla. Partasen mukaan epäsuhta kielii myyntitilojen ahtaudesta.

— Sitä meidän täytyy pohtia, että jos ja kun yleisömäärät kasvavat, miten saamme kasvatettua oheismyyntiä. Hintojen nosto ei ole vaihtoehto.

Keskiviikko paras pelipäivä

Pelipäivistä keskiviikko on ollut tällä kaudella Ketterälle paras, sillä molemmat pikkulauantaille osuneet pelit ovat vetäneet yli 800 katsojaa. Sen sijaan perjantai- ja lauantaiottelut ovat vetäneet heikommin. Partanen epäilee asian liittyvän television runsaaseen urheilutarjontaan.

— Esimerkiksi viime perjantaina oli Winnipegin ja Floridan NHL-ottelu Helsingissä samaan aikaan, kun meillä oli peli Kiekko-Vantaata vastaan.

Otteluiden katsojaluvut ovat aina suhteessa vastustajaan. Partasen mukaan Imatralla kiinnostavat etenkin Mestiksen paikallispelit ja kärkipään joukkueet. Yleisömagneetteja ovat yleensä olleet SaPKo, Jokipojat ja TUTO. Näistä Ketterä on tällä kaudella kohdannut kotona vain SaPKon, ja silloin katsojia oli 811.

Ketterän kotiotteluiden yleisömäärät tällä kaudella

pe 28.9. Ketterä-Peliitat 764

la 6.10. Ketterä-Hermes 552

pe 12.10. Ketterä-RoKi 724

ke 17.10. Ketterä-IPK 814

pe 19.10. Ketterä-Koovee 647

pe 26.10. Ketterä-KeuPa HT 703

ke 31.10. Ketterä-SaPKo 811

pe 2.11. Ketterä-K-Vantaa 557