Veiterän seuraava valmentaja löytynee ulkomailta, vaihtoehtoja on tällä hetkellä kolme — "Ehdokkaat ovat ruotsalaisia ja venäläisiä"

Veiterällä on tällä hetkellä kolme ehdokasta ensi kauden valmentajaksi.

Vihreäpaidat kahdesti jääpallon Suomen mestariksi ja tänä keväänä hopealle luotsannut kazakstanilainen Aleksei Nikisov ilmoitti kauden jälkeen luopuvansa tehtävästä.

Hänen seuraajansakin on todennäköisesti ulkomaalainen.

— Ehdokkaat ovat ruotsalaisia ja venäläisiä. Haluamme nykyaikaista jääpalloa ymmärtävän valmentajan, jolla on motivaatiota kehittää meidän nuoria pelaajia. Siinä ovat kriteerit, Veiterän hallituksen jäsen Leo Segerman sanoo.

Nikisov ilmoitti jättävänsä Veiterän valmennustehtävät vain muutama päivä Kisapuistossa 9. maaliskuuta pelatun finaalin jälkeen.

Se on ollut yllättävää, että meihin on otettu yhteyttä. — Leo Segerman

Tuolloin Segerman totesi, että valmentajakysymys pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti, muutamassa viikossa. Nyt hän arvelee aikaa kuluvan vielä jokusen viikon verran.

— Toivottavasti saadaan ratkaisu siihen mennessä. Se on ollut yllättävää, että meihin on otettu yhteyttä. Se on positiivinen tilanne, kertoo Segerman, joka on parasta aikaa Moskovassa seuraamassa sikäläisiä jääpallofinaaleja.

Mestaruus meni Habarovskiin.

Veiterän rinki täydentyy ensi kaudeksi nuorilla pelaajilla, joiden viime kautta sotki varusmiespalvelus. Veiterästä oli armeijassa kuusi sellaista pelaajaa, jotka edellisellä kaudella pelasivat jo edustuksen pelejä.

Nuorisokaartista eniten vastuuta sai hyökkääjä Tuukka Loikkanen, joka on vielä lukiolainen. Bandyliigassa Loikkanen paukutti 15 ottelussa tehot 12+7=19 ja viidessä pudotuspeliottelussa pisteet 6+2=8.

Joukkueen tämän kauden pelaajien kanssa käydään parasta aikaa neuvotteluja.

— Jos he eivät ulkomaille lähde, niin kyllä he Veiterässä pelaavat. Jokunen uusi suomalaispelaaja on ollut myös kiinnostunut tulemaan tänne, Segerman kertoo.

Fysiikkapuolen valmentajana jatkaa Risto Kangas, jonka johdolla harjoitukset alkavat pyöriä lähiviikkoina.