Lappeen raveissa suosikkien ilta

Lappeen perjantaisten iltaravien ensimmäisessä lähdössä nähtiin lupaava seitsemänvuotias aloittelija. Heikki Tyrisevän luotsaama Hymeri vetäisi uransa toisessa ja tämän vuoden ensimmäisessä lähdössä ison kaulan muihin hevosiin, ja saapui maaliin ylhäisessä yksinäisyydessään ennätyksellä 31,8ke.

Muuten ravien alku mentiin Hannu Torvisen tahtiin, joka otti jo ennen Toto4-pelin alkamista kaksi voittoa El Houdinin ja kotiradan Quite So Yankyn rattailla. Jälkimmäinen oli lähtönsä suosikki, ja sai passelisti tilaa loppusuoralla johtaneen Homehill’s Hugon takaa.

Toto4-pelin avauslähdössä johtopaikan vei Three Dee Nodo, mutta Club Nord Elit siirtyi pian sen edelle. Three Dee Nodolla riitti vielä uhmaa, ja se nousi johtavan rinnalle, mutta ei mahtanut mitään. Antero Vesterisen suojatti Club Nord Elit oli lopulta suosikkiasemassa vahvin. Toinen suosikki Baby Beyonce jätettiin kahdeksanneksi.

Toisessa T4-lähdössä koko kierroksen luotetuin hevonen Vilju ehätti helppoon voittoon, vaikka kolmen kierroksen kilpailun alku näyttikin ensin heikolta. Viljulle voitto oli seitsemäs peräkkäinen ja koko kauden kahdeksas.

— Hevonen paikkasi hyvin, vaikka jäi lähdössä pomppimaan paikalleen ja jäi kauas kärjestä. Meillä kävi kyllä tuuriakin, ohjastuksesta huolehtinut Henri Bollström tunnusti.

Kolmannen kohteen vei nimiinsä pikkuyllättäjä Max The Flax Jarkko Ristimäen tallista. Suosikki Aira Cloc veti lähtöä maltillista vauhtia, ja pahalta kasiradalta startannut Max The Flax taivalsi sen rinnalla. Lopussa kuolemanpaikka oli kultaa, sillä Max The Flax jaksoi pinnistää ykkösenä maaliin.

Aira Clocin ohjastaja Tomi Haapio pisti T4-päätöskohteessa paremmaksi. Haapiolla oli Lappeen illassa kuskattavanaan viisi liperiläisen Jere Taulion valmentamaa hevosta. Niistä aisoissa oli seuraavaksi Detroit Rock Sisu, joka singahti volttilähdöstä keulaan ensimmäisessä kaarteessa. Voitto näytti jo varmalta, mutta loppusuoralla Detroit Rock Sisun takaa sai tilaa Berto Vaikko, joka kiri lujaa.

— Kyllä tässä sai loppuun asti ajaa, kun kaveri tuli kovaa rinnalle, Haapio vakuutti.

Kolmen suosikkivoittajan myötä Toto4-rivin arvoksi muodostui vain 31,92 euroa.

Ravien lopuksi nähtiin toinenkin lupaava aloitteleva suomenhevonen. Raineri Puikkosen valmentama ja ohjastama neljävuotias Issakan Valo pokkasi helpon voiton, joka oli kolmas peräkkäinen sen neljä kilpailua käsittävällä uralla.