Kalevan kisat lähestyvät, miten Kimpisen lehterit ovat alkaneet täyttyä?

Lappeenrannassa elokuun alussa järjestettävät yleisurheilun Kalevan kisat lähestyvät hyvää vauhtia. Kuinka paljon lippuja on myyty ennakkoon, kisojen viestintävastaava Tomi Sillanvuo?

— Lähes viisituhatta eli karkeasti neljännes siitä mikä on ollut tavoitteena. Saisihan luku aina isompikin olla, mutta täytyy olla tyytyväinen siihen, että viime viikkoinen vauhti on kiihtynyt. Jos kaksi, kolme viikkoa sitten olisi ajatellut, silloin myytyjen lippujen määrä oli sen verran alhaisempi, ettei lukema olisi ollut tyydyttävä. Järjestäjän toiveessahan on, että ennakkoon myytäisiin mahdollisimman paljon, kun on ulkotapahtumasta kysymys.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että aika edullisestikin pääsee katsomaan huipputason yleisurheilua. Hintahaitari on iso, jos verrataan A-, B- ja C-katsomoita. — Tomi Sillanvuo

Lippujen ennakkohinta vaihtelee kolmen päivän osalta 120 eurosta (A-katsomo) 40 euroon (päätyjen avokatsomot). Onko hinnoittelu ollut oikea?

— Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että aika edullisestikin pääsee katsomaan huipputason yleisurheilua. Hintahaitari on iso, jos verrataan A-, B- ja C-katsomoita. Jos haluaa paikan katetusta osasta, se tietysti on vähän arvokkaampi. Uskoisin, että hinnoittelu on kohdallaan, koska tällä hetkellä suosituin ja täyttymässä oleva kategoria on A-katsomo.

Aurinko- eli B-katsomossa on esimerkiksi jalkapallo-otteluissa alkoholimyyntiä. Onko lapsilla asiaa kyseiseen katsomonosaan?

— Yhteen myyntikatokseen tulee anniskelumyynti. Katsomoon ei kuitenkaan tule anniskelualuetta, vaan se tulee katosten viereen ja se on tietysti rajattu alue.

Niinistö suojelee kisat

Kalevan kisat saivat arvovaltaisen suojelijan, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö lupautui mukaan tehtävään. Edellisen kerran presidentti on toiminut Kalevan kisojen suojelijana Porissa vuonna 2015.

Voiko olettaa, että tapahtuman suojelija saapuu myös paikan päälle nauttimaan lappeenrantalaisesta urheilujuhlasta?

— Siitä ei tässä kohdassa ole vielä varmaa tietoa, mutta tietysti toivomme, että se hänen aikatauluihinsa mahtuisi.

Osallistuessaan presidentti Niinistö toisi kävijämäärätavoitteen yhden ihmisen verran lähemmäksi. Onko tavoite edelleen 20 000 katsojaa?

— Näin on järjestelyiden edetessä puhuttu, että neljän päivän aikana se kävijämäärä olisi täällä 20 000 ja kyllä se edelleen tavoitteena on.

Kävelykilpailut käydään silloin torstai-iltana satama-alueella ja sinne on yleisöllä vapaa pääsy.