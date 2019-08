SaiPa vyöryttää jäälle nuorta voimaa tänään illalla Ketterää vastaan Imatralla pelattavassa Bauer-turnauksen ottelussa.

Mestis-mestaria vastaan kaukalossa nähdään A-nuorista Veikko Loimaranta, Valtteri Ojantakanen ja Aleksi Sinkkonen.

Kaksi ensiksi mainittua siirtyivät täksi kaudeksi Saimaan rannalle Jokerien A-nuorista, Sinkkonen pelasi viime kaudella SaiPan B-junioreissa.

— Tänään voi näkyä vähän kahdenlaista peliä, koska siellä ovat juniorit pörräämässä. He saavat pelata kuten juniorit pelaavat, kunhan tekevät kovaa duunia ja pyrkivät tekemään enemmän maaleja kuin päästävät, se riittää. Yksilöitä haluamme heidän kohdallaan nähdä, päävalmentaja Tero Lehterä kertoo.

— Kolmelta muulta kentältä odotan tietysti, että ne jutut alkavat näkyä, mitä olemme harjoitelleet.

Lehterä viittaa erityisesti puolustusalueen pelaamiseen: siellä puolustamiseen, viisikon tiiviyteen sekä hyökkäyksiin lähtöihin.

— Edellisessä Vitjaz-pelissä pääsimme jo kiekon kanssa alueelta ulos, mutta hyökkäyksien päätös jäi vielä vaillinaiseksi. Takasiniselle pääsimme ihan hyvin, ja nyt olemme harjoitelleet, mitä sen jälkeen tapahtuu.

—Tietysti toivotaan, että löytyy haluttuja rakenteita ja päättäväisyyttä.

Erikoistilannepelaamista on Lehterän mukaan vähän piirrelty jo taululle, mutta erikoistilanteisiin SaiPa aikoo pureutua tarkemmin Sveitsissä ensi viikolla pelattavissa harjoitusotteluissa.

Niissä keltapaidat kohtaavat Geneve Servetten, ranskalaisen Chamonix´n ja Fribourg-Gottéronin.

SaiPa kierrättää pelaajia

Tämän viikonlopun kahdessa turnausottelussa SaiPa kierrättää pelaajia kokoonpanossaan.

Ainakin tryout-hyökkääjät Jaroslav Aleksejev ja Topi Piipponen saanevat runsaasti näyttöpaikkoja vakuuttaakseen valmennusjohdon osaamisestaan.

Myös puolustaja Veeti Vainion sopimuksessa on tarkastelujakso, mutta Vainio on sivussa tämän viikonlopun otteluista. Lehterän mukaan Vainio on mukana jälleen ensi viikolla.

SaiPan tähtipelaajat Tomas Zaborsky ja Teemu Ramstedt ovat Ketterää vastaan huilivuorossa. Myöskään Anssi Löfman ja Ville Koho eivät pelaa.

Maalivahdeista torjuntavuoron saa Karolus Kaarlehto, joka vartioi viime kaudella Ketterän maalia kuuluen Mestiksen ehdottomiin kärkivahteihin. Niclas Westerholm pelaa lauantaina.

— Muutamalla pelaajalla on pikku vikaa, mutta ei mitään isompaa tai vakavampaa. Sitä varten varotoimenpiteenä muutama pelaaja on sivussa ja osaa lepuutetaan tänään ja huomenna, Lehterä kertoo.

SaiPan ja Ketterän lisäksi Imatran turnaukseen osallistuvat KooKoo ja JYP, jonka SaiPa kohtaa lauantain päiväpelissä. Hurrikaanipaitojen penkin takana häärivät tutut miehet, SaiPan entiset valmentajat Pekka Tirkkonen ja Ari Santanen.