Korona katoaa, nämä haasteet eivät: murrosikä, älypuhelimet ja lajin saavuttamattomuus vieraannuttavat liikunnasta

Koronavirus on tilapäisesti keskeyttänyt lasten ja nuorten ohjatut liikuntaharrastukset. Mutta kunhan arki taas koittaa, nuoret palaavat suorituspaikoille.

Tai sitten eivät. Jo ennen koronaa lasten ja nuorten liikkumiseen ja liikkumattomuuteen liittyi haasteita, jotka eivät katoa minnekään. Runsaan kotona vietetyn ajan ja mahdollisen taloudellisen taantuman seurauksena osa liikkumisen esteistä saattaa jopa vahvistua.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori, LiT Sanna Palomäki on tutkinut lasten ja nuorten liikuntatottumuksia. Hän kertoo nuorten liikkumisesta kolme asiaa, jotka on hyvä tunnistaa, jos tavoitetilana on nuorten liikunnan harrastamisen edistäminen.

Murrosikä tuo luonnollisia muutoksia

Ensimmäinen asia on ikä ja siihen liittyvät kasvutekijät. Murrosikä tuo mukanaan luonnollisia fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, jotka osaltaan näkyvät myös liikkumisen vähenemisenä.

– Yläkouluikäiset ilmoittavat tutkimuksissa enemmän erilaisia liikunnan esteitä kuin nuoremmat lapset. Kun nuorelta kysyy syitä liikkumattomuuteen, yleisimpiä selityksiä ovat muut harrastukset, ajanpuute ja viitseliäisyys. Myös kaveripiirillä on iso merkitys. Jos kaverit eivät harrasta liikuntaa tai lopettavat seurassa harrastamisen, voi olla korkea kynnys jatkaa itse.

Kai Skyttä Jääkiekko on laji, jota pidetään kalliina harrastuksena. Arkistokuva.

Usein käy niin, että noihin aikoihin myös urheilujoukkueita ja -ryhmiä hajoaa, ja harrastuksen jatkaminen voi olla tästä syystä vaikeaa.

– On luonnollista, että murrosiässä muutkin asiat kuin urheilu alkavat kiinnostaa. Nuori voi lopettaa kilpaurheilun esimerkiksi siksi, että haluaa keskittyä opiskeluun. Toki lopettamisten taustalla on myös muita syitä, kuten kyllästyminen lajiin tai kovaan harjoitteluun, riittämätön menestyminen tai loukkaantumiset. Vaikka murrosikäisten liikkeelle saaminen on usein haasteellista, innostuu ainakin osa liikunnasta uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen.

Aikaa kulutetaan älypuhelimilla

Nuorten keskimääräisellä puhelimenkäyttöajalla laskettuna he viettävät noin 15 vuotta elämästään puhelimen kanssa. — Sanna Palomäki

Toinen tekijä, joka Palomäkeä on askarruttanut viime vuosina, on nuorten ajankäyttö älypuhelinten parissa.

– Lukioikäisten kanssa tehty tutkimuksemme osoitti, että nuorilla on joku sovellus puhelimessaan aktiivisena keskimäärin neljä tuntia ja 40 minuuttia päivässä. Vaikka odotimmekin isoja tuntimääriä, niin silti tulokset yllättivät ainakin minut, Palomäki sanoo.

Nuoret käyttävät erityisesti sosiaalisen media palveluita ja pääosin puhelimen kanssa istutaan tai makoillaan. Lukiolaisten kohdalla havaittiin, että mitä enemmän käytetään puhelinta, sitä vähemmän liikutaan. Vain reilu 10 prosenttia ilmoittaa liikkuvansa vähintään tunnin päivässä, mikä on suositus.

– Nykynuorten keskimääräisellä puhelimenkäyttöajalla laskettuna he viettävät noin 15 vuotta elämästään puhelimen kanssa. Ennen passivoivana tekijänä pidettiin televisiota, nyt se on monelle kännykkä.

Älypuhelimen käyttöajoissa tytöt ja pojat eivät juurikaan eroa toisistaan. Sen sijaan tietokoneella, konsolilla tai kännykällä tapahtuva videopelaaminen on erityisesti poikien juttu.

– Kun tutkittiin 9-luokkalaisia eli noin 15-vuotiaita, yli puolet pojista ylitti pelkästään pelaamalla ruutuajalle annetun suosituksen, joka on maksimissaan kaksi tuntia. Lähes viidennes pojista pelasi yli neljä tuntia joka arkipäivä. Tytöissä suosituksen ylittäviä pelaajia on alle 10 prosenttia. Kiinnostavaa on, että tytöistä peräti 60 prosenttia ei pelaa lainkaan, Palomäki sanoo.

Harrastukset voivat olla ulottumattomissa

Kolmas tekijä, joka Palomäen mielestä kannattaa nostaa esiin on liikuntaharrastusten saavuttamattomuus. Tällä tarkoitetaan harrastusten kalleutta tai sitä, että haluttua lajia ei voi harrastaa riittävän lähellä.

– Yli puolet 15-vuotiaista kokee, ettei pysty harrastamaan toivomaansa lajia asuinpaikallaan. Harrastamisen kalleus on samanlainen ongelma puolelle nuorista. Ja vastaajina ovat siis todellakin olleet koululaiset, eivät heidän vanhempansa. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä Suomessa selvittänyt Liitu-tutkimus paljastaa, että kun vuonna 2014 harrastamista kalliina piti 22 prosenttia vastaajista, vastaava luku oli jo 47 prosenttia kaksi vuotta myöhemmin. Jotain tuossa välissä on siis tapahtunut, Palomäki sanoo.

On luonnollista, että murrosiässä muutkin asiat kuin urheilu alkavat kiinnostaa. — Sanna Palomäki

– Lähes kaikissa lajeissa seuraharrastamisen kustannukset ovat nousseet. Tämä johtunee siitä, että ohjattuja harjoituskertoja on lisätty ja valmentaminen on ainakin osittain muuttunut vapaaehtoistyöstä ammattimaisemmaksi. Luonnollisesti kilpaurheilu on harrasteurheilua kalliimpaa, kun pitää maksaa harjoitukset, valmennus ja kilpailuihin sekä matkustamiseen liittyvät kustannukset. Jos siis nuori haluaa kilpailla hyvällä kansallisella tasolla, siihen tarvitaan paljon vanhempien rahaa tai muita sponsoreita.

Saimi Koskinen Nuorten kännykänkäyttö on ajallisesti yhteydessä liikuntaharrastuksen määrään.

Suosituimmat lajit, joita 11–15-vuotiaat harrastavat urheiluseuroissa (päälajinaan) ovat Liitu 2018 -tutkimuksen mukaan pojilla jalkapallo, salibandy ja jääkiekko, tytöillä tanssi, voimistelu ja ratsastus.

– Jos ajatellaan näiden lajien kustannuksia, niin ratsastus ja jääkiekko ovat todennäköisesti kalleimmat. Tyttöjen suosikkiharrastukset saattavat kuitenkin olla jopa kalliimpia kuin poikien, koska voimistelussa ja tanssissa harjoittelumäärät nousevat ainakin kilpatasolla jo nuorena suuriksi ja tarvitaan paljon valmennusta ja ohjausta.

– Koska nuoret haluavat harrastaa sitä, mitä heidän kaverinsakin, monelle perheelle aiheutuu paineita kustantaa näitä harrastuksia. Kukapa ei vanhempana haluaisi, että lapsi saa harrastaa itselleen mieluisaa lajia ja saada ”hyvät ja terveelliset” lähtökohdat elämäänsä, Palomäki sanoo.

Harrastukset voivat olla iso menoerä

Sanna Palomäki ottaa esimerkin.

– Murrosikäisen nuoren urheilu maksaa helposti noin 300 euroa kuukaudessa tai enemmän, silloin kun harrastaminen on tavoitteellista. Jos harrastavia lapsia on perheessä enemmän kuin yksi, niin menoerä kuukautta kohden on jo huomattava osuus keskituloisen palkasta. Vielä haastavammaksi tilanne muuttuu, jos kustannuksia maksaa vain yksi huoltaja.

Palomäki muistuttaa, että realistinen pyrkimys ei ole, että kaikki nuoret voisivat harrastaa mitä tahansa lajia. Niin kuin muussakin elämässä, kaikkea ei voi aina saada.

– Mutta jos seurat kustannusten nousun kautta alkavat tehdä karsintaa siitä, kuka voi ja saa harrastaa, se ei ole hyvä asia seuratoiminnalle eikä yhteiskunnalle. Liikunnan kuuluisi yhdistää eikä olla eriarvoisuutta lisäävä tekijä. Harrastamisen mahdollistaminen nuorille on varmasti myös seuran elinvoimaa ja menestymistä lisäävä tekijä, Sanna Palomäki sanoo.