Lakko pitää Lappeenrannan polskijat, palloilijat ja luistelijat ulkona syysloman alussa — Imatralla lakko vaikuttaa uimahalliin

Uimahallissa ei polskita eikä jäähallissa kurvailla syyslomaviikon alussa. Julkisten ja hyvinvointitalojen liiton lakko ensi maanantaina ja tiistaina sulkee Lappeenrannassa molemmat uimahallit, urheilutalon, Sammonlahden palloiluhallin sekä kaupungin jäähallit Kisapuistossa.

JHL vastustaa poliittisella työtaistelullaan hallituksen kaavailemaa irtisanomislain muutosta.

Koulujen liikuntasalit pystytään pitämään auki, tosin niissä ei ole siivousta. — Pasi Koistinen

Imatralla lakolla voi olla vaikutusta uimahallin aukioloon, mutta hyvinvointipalveluiden päällikön Arja Kujalan mukaan asia varmistuu myöhemmin torstaina. Urheilutalo pystytään pitämään Imatralla avoinna. Lakko ei vaikuta myöskään Ukonniemen jäähalliin.

— Koulujen liikuntasalit pystytään pitämään auki, tosin niissä ei ole siivousta, Lappeenrannan liikuntajohtaja Pasi Koistinen kertoo.

Veden laatua tarkkailtava

Keskustan ja Lauritsalan uimahalleissa lipunmyynti pystyttäisiin vielä järjestämään, mutta laitosmiesten poissaolon vuoksi veden laadun varmistus ei onnistu. Jäähalli puolestaan tyhjenee kokonaan kaupungin työntekijöistä.

Lokakuun alun kestänyt JHL:n vuoronvaihto- ja ylityökielto päättyy lakon alla sunnuntaina. Remontti- ja huoltohommia on jouduttu liikuntapaikoilla siirtämään, mutta muuten vaikutus käyttäjille on ollut pieni. Jäätä on jäähallissa ajettu harvemmin kuin normaalisti, mutta esimerkiksi siivous on Kisapuistossa ulkoistettu.

Mika Strandén Kisapuiston jäähallissa ei pelata tai harjoitella ensi viikon alussa. SaiPan onneksi seuraava kotipeli on lakon jälkeen keskiviikkona.

Niukasti ohi

SaiPan onneksi sen seuraava kotipeli on keskiviikkona eli päivä pikalakon päättymisen jälkeen.

— Pääseurat pääsevät hallista vuokraamiinsa tiloihin normaalisti, Kisapuiston urheilukeskuksen kunnossapitotyönjohtaja Jarmo Tynkkynen sanoo.

Hänen mukaansa se on helpottanut painetta tilanteessa, että iso tekojää ei ole vielä käytössä.

Ylityökielto on vaikuttanut Insinööriliiton jäsenen Tynkkysen omaan vapaa-aikaan niin, että kun parin liigapelin aikana laitosmiehiä ei jäähallissa illalla ole ollut, esimies on hoitanut laitoksen valvonnan etänä. Lakon aikana hän sanoo menevänsä työpaikalle, jos lakkovahti päästä, mutta muussa tapauksessa tekee töitä etänä.