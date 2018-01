SaiPan tehottomuus jatkui Jyväskylässä — Kapteeni Ville Koholta huojentavia kommentteja: ”Tänäänkin oli paikkoja voittaa peli” Lappeenrantalaiset tekivät vain yhden maalin viikonloppuna, mutta joukkueen tekemisessä on Kohon mukaan yhä paljon hyvää. Agata Anttonen Ahti Oksanen vastasi SaiPan illan maalista.

SaiPan puolustustaistelu Jyväskylässä oli jälleen hurjan hyvää tappiollisesta 1—2 tuloksesta huolimatta.

Joukkue selvitti JYP:n hallitseman ensimmäisen erän vain yhdellä takaiskulla eikä lannistunut, vaikka isännät nollasivat SaiPan muutamassa todellisessa ratkaisun paikassa.

Vieraiden kannalta harmaita hiuksia aiheuttivat etenkin pelin puolessa välissä tuomittu, lähes kaksi minuuttia kestänyt kahden miehen SaiPa-ylivoima sekä JYP-vahti Jussi Olkinuora.

Tulos pitkällä ylivoimalla oli laiha, sillä 1—1-tilanteessa johtomaali jäi tekemättä. Ylivoimalla epäonnistuminen oli yksi ottelun ratkaisukohtia isäntien pitäessä vieraat kurissa.

SaiPa ei tuhannen taalan maalipaikoilla sen jälkeen mässäillyt, vaikka SaiPa-kippari Ville Koho näkikin illassa hyökkäämisenkin suhteen paljon positiivista.

— No joo, totta kai viisi kolmella pitäisi maali tehdä. Kyllä meillä oli kolmannessa erässä paikat vielä nousta tasoihin. Tiedettiin, että JYP tulee kovaa, Koho analysoi.

”Tänäänkin oli paikkoja voittaa peli”

Lappeenrantalaisten osalta lauantain peli oli kuin toisinto perjantain HIFK-mittelöstä.

Joukkue loi loistavia tontteja etenkin toisessa ja kolmannessa erässä, joissa JYP-veskari Olkinuora kuitenkin veti toistuvasti pidemmän korren torjunnoillaan.

Vaikka lauantaina osuneen Ahti Oksasen maali jäi SaiPan viikonlopun ainoaksi, Koho ei ole huolissaan tehottomuudesta. Kippari käänsi ajatusmaailman niin päin, että sarjan keskikastissa keikkuvan joukkueen puolustus on ollut rautaa.

Sen näytti myös lauantai, sillä SaiPa piti JYP:iä pinteessä loistavan viisikkopuolustuksen voimin.

— Molemmissa peleissä ollaan luotu ihan tarpeeksi paikkoja. Ei ole edes käynyt mielessä tuo tehottomuus. Okei, yksi maali kahteen peli ei tietenkään riitä voittoon, Koho painotti kysyttäessä tehottomuudesta.

— Kuitenkin pystyttiin puolustamaan kummassakin pelissä tosi hyvin, ja sitä kautta oltiin kärsivällisiä. Tänäänkin oli paikkoja voittaa peli, ei se siitä jäänyt kiinni, Koho huomautti lisäten, että tehoton viikonloppu ei missään nimessä huolestuta.

Tiukka sarjataulukko sopii Koholle

SaiPa-kipparin mieltä ei tappion ja tehottomuuden lisäksi saanut matalaksi edes se fakta, että joukkue on nyt viimeisenä menossa jatkoon sarjataulukon kymmenennellä sijalla. Ero suoraan puolivälieräpaikkaan on vaivainen piste ja vastaavasti 11:nnen sijan Ilvekseen jo 13 pinnaa.

Jos sarjataulukko on tiukka, niin samaa voi sanoa myös SaiPan menneistä peleistä. Lappeenrantalaisten yhdeksästä edellisestä mittelöstä peräti kahdeksan on päättynyt maalin erolla suuntaan tai toiseen.

— Sen takia tässä pelataan, että päästään pelaamaan tällaisia pelejä. Tiukkoja vääntöjä, joka pelissä on iso panos. Sarjataulukko on tosi tiukka, pelkästään positiivinen juttu, että joka ilta on iso panos.

Ottelun ratkaisu:

Tasaisen pelin käännekohta oli SaiPan pitkä kahden miehen tulokseton ylivoima toisessa erässä. Epäonnistuminen tuli pahaan paikkaan, olivathan vieraat saaneet juonen päästä kiinni vaikean avauserän jälkeen.

Pelin sankari:

Vaikka Kalle Maalahti jäi pisteittä, hän oli vieraiden puolustuksen ruumiillistuma. Yli 22 minuuttia pelannut pakki luuti idioottivarmasti läpi illan, ja lisäksi hän tulitti JYP-maalia päin hanakasti viisi kertaa.

Illan lämäri:

— Olisiko eilenkin käynyt niin, että vaikka voitettiin kahdella pinnalla, niin tiputtiin sarjataulukossa. — Ville Koho sarjan tasaisuudesta.

Juttua päivitetty 6.1. klo 21.20: Vaihdettu kuva.