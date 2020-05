Lappeenrannan liikuntatoimi järjestää kesäkuussa maksuttomia liikuntahetkiä kaupunkilaisille

Lappeenrannan liikuntatoimi järjestää kesäkuussa kaupunkilaisille ohjattuja ja maksuttomia liikuntahetkiä.

Tarjolla on puistojumppia, kahvakuulatunteja ja kiertoharjoittelua ulkokuntosalilaitteilla, pyöräretki Pikkalan lähteelle ja villivihannesten keräilyretki.

– Tarjolla on myös maksutonta kesätoimintaa lapsille koulujen pihoilla koululiikunnanohjaajien ohjaamana. Ohjelmassa on muun muassa temppuratoja. Perheen yhteisinä liikuntahetkinä on tarjolla erilaisia rastikierroksia ja kesäseikkailu. Lisäksi nuorille on tarjolla omaa ohjelmaa kuten kehonpainotreenejä, liikuntatoimen liikuntapalvelupäällikkö Anna Seppänen kertoo kaupungin tiedotteessa.

Lisäksi 2. kesäkuuta alkaa maksuton liikuntaneuvonta vähän liikkuville lappeenrantalaisille ja perheille, jotka haluaisivat löytää yhteisen liikuntaharrastuksen.

Lappeenrannan kaupunki on avannut kesäliikunnalle oman verkkosivustonsa osoitteeseen https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Ohjattu-liikunta/Liikunnan-kesa-2020-