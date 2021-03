Näin lappeenrantalaiset liikunta-alan yrittäjät kommentoivat aluehallintoviraston määräystä sulkea tiloja perjantaista alkaen. Ehtona tilojen aukipidolle on rajaus, jonka mukaan tiloissa voi olla samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa.

Yrittäjästä revitään tällä hetkellä aika paljon. Näin toteaa Pauliina Käiväräinen lappeenrantalaisesta kuntosali Taf Gymistä.

– Pitää vain yrittää sitkutella. Henkilökunnan täytyy olla jatkossa ruuhka-aikaan paikalla valvomassa, että tilassa on maksimissaan kymmenen henkilöä. Käytämme myös reaaliaikaista kulunvalvontaa, videovalvontaa ja nettikauppaa.

Käiväräinen kommentoi Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) torstaista päätöstä. Siinä määrättiin maakunnan tiloja laajalti suljettavaksi perjantaista alkaen. Päätös on vastaus Etelä-Karjalan tilannekuvaryhmän pyyntöön tiukemmista linjauksista, koska maakunnan koronatilanne on heikentynyt. Rajoitus ulottuu maaliskuun loppuun asti.

Ehtona tilojen aukipidolle on rajaus, jonka mukaan tiloissa voi olla samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa.

– En ole kauhean tyytyväinen, sillä tämä tuntuu vastuunsiirrolta pienyrittäjille. Jo pitkään on mennyt niin, ettei salissa ole ollut yli 15 henkilöä yhtä aikaa. Jos aukioloaikoja joudutaan supistamaan, sitten loputkin ovat paikalla melkein samanaikaisesti.

Perjantaina Käiväräinen yrittää soitella Avista vielä tarkempia ohjeita. Niin hän on joutunut tekemään pandemian aikana usein aiemminkin.

– Tietenkin tehdään, mitä määrätään. Talkoissa ollaan mukana, jotta tämä tauti saadaan nujerrettua, mutta tehtäisiin oikeasti päätöksiä ja maksettaisiin korvauksia. Odotellaan nyt, saadaanko se sulkutila lakimuutoksella voimaan.

Crossfit-salilla rajoitusten valvonta on helpompaa

Crossfit-yrittäjä Atte Kaasinen toteaa heidän varautuneen pahempaankin.

– Vaarana oli väkimäärän rajoittaminen kuuteen. Mikäli päätöstä oikein tulkitsin, meidän ei tarvitse tehdä mitään, Kaasinen selventää.

Anu Kiljunen Arkistokuva Taf Gym -salilta.

Kaasisen kahdella salilla on aktivoitu varaussysteemi, jolla kymmenen hengen rajoitus voidaan varmistaa. Muutenkin crossfit-harjoittelu tapahtuu ohjatuissa pienryhmissä, joten valvonta on helpompaa kuin itsenäisessä kuntosaliharjoittelussa.

– Tiedämme hyvin, kuka on tullut ja mennyt mihinkin aikaan. Jo vuosi sitten pääsimme ensimmäistä kertaa treenaamaan näitä asioita. Turvavälejä on toteutettu ja hygieniasta huolehdittu.

Kaasisella on Lappeenrannassa kaksi salia. Lauritsalan saliin voi ottaa 10 henkilöä. Lentokentän päädyn salissa on kaksi eri sisätilaa, joista suurempaan voi ottaa kymmenen ja pienempään viisi harjoittelijaa. Jokaiselle treenaajalle on lattiaan vedetty teipillä oma 4x4 metrin alue, jolla pitää pysyä.

Juttua muokattu 18.3. klo 21.06. Muutettu otsikkoa.