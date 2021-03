SaiPan salibandymiehet hukassa Jyväskylässä – Ottelusarjan ratkaisu siirtyi Lappeenrantaan: "Hävittiin enemmän itsellemme kuin vastustajalle"

Miesten salibandydivarin välieräpaikan kohtalo siirtyi tiistaille, kun SaiPa salibandy otti sunnuntaina O2-Jyväskylältä tukkaan runsasmaalisesti 10–6 (3–1, 2–1, 5–4).

Jos oli avausosassa SaiPan viisikon tiiviys ja puolustaminen kunniassa, niin vieraskentällä näistä pelin peruselementeistä osa mureni. Tehokas hyökkäys kuitenkin kannatteli keltaisia mukana ottelussa jotenkuten.

Ottelu alkoi parhaalla mahdollisella tavalla. Ensimmäisessä vaihdossa 17 sekunnin jälkeen Juuso Kekki pujotti pallon kauniisti etukulmasta sisään ja antoi SaiPalle lentävän lähdön, mutta paljon muuta mainittavaa alkuhetkistä ei jäänytkään. O2-Jyväskylä kuittasi uinahduksen kolmella maalilla ja johti erätauolle siirryttäessä 3–1.

– Viisikkopuolustaminen oli ok, mutta vastahyökkäyksiä ei saatu neutralisoitua. Hakattiin päätä seinään. Vauhdin lisääminen peliin ei ole ratkaisu, vaan pikemminkin hidastaminen, pettynyt päävalmentaja Mikael de Anna kertasi.

Loppu oli tyhjän maalin sirkusta

Ottelun puoliväliin mennessä kotijoukkue johti jo 5–1. Laihan lohdun ennen päätöserää toi Antti Suoraniemi kavennuksellaan.

SaiPa ei saanut peliään rullaamaan myöskään kolmannessa erässä, vaikka maaleja nähtiin peräti neljä. Kolmesti kavennusmaalia seurasi välitön takaisku omiin, eikä kahta maalia lähemmäs joukkue päässyt.

Ykköskenttä pusersi Suoraniemen ja Oskari Möykkysen maaleilla lopussa vielä painetta, mutta O2-Jyväskylä sai kunnian kuitata ne tyhjiin.

– Loppu nyt oli tyhjän maalin sirkusta. Hävittiin enemmän itsellemme kuin vastustajalle tänään. Ei toteutettu sovittuja asioita, vaikka tiedetään tasan tarkkaan mitä vastustaja tekee.

SaiPan tulikuuma ykköshyökkäysvitja on ollut kaikki kaikessa ottelusarjassa. Kahdessa ottelussa kolmikko on tehnyt joukkueen 13 maalista peräti yhdeksän. Suoraniemi on kerännyt tehot 4+3, Möykkynen 3+2 ja Kekki 2+2.

Joukkueet kohtaavat kolmannen ja viimeisen kerran tiistaina Lappeenrannassa. Ottelun voittaja jatkaa divarin välieriin, ja häviäjä pohtii koronakevään menovinkkejä lomatunnelmissa.

– Olen silti luottavainen tiistain osalta. Tehdään vaan ne jutut mitä halutaan.