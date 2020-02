SaiPan puolustaja Robin Salo pelaa ensimmäista kertaa Leijonissa Ruotsin turnauksessa

SaiPan puolustaja Robin Salo pelaa ensimmäisen A-maaottelunsa Ruotsin EHT-turnauksessa. Salo nimettiin mukaan joukkueeseen, koska Tapparan puolustaja Valtteri Kemiläinen on loukkaantunut.

Nuorisomaajoukkuepolun läpi kulkeneella Salolla on palkintokaapissaan kaksi MM-mitalia alle 18-vuotiaiden maajoukkueesta eli kulta ja hopea.

Salon on ollut kuluvalla kaudella SaiPan runkopuolustaja ja koko Liigan peliaikakuningas.

Turnaus alkaa Ruotsissa torstaina.

Paajanen myös sivussa

Myös HIFK-hyökkääjä Otto Paajanen joutuu jättämään A-maajoukkueen turnauksen väliin loukkaantumisen vuoksi, Paajasen tilalle kokoonpanoon saapuu viime kevään MM-joukkueessa pelannut Arttu Ilomäki, joka edustaa tällä kaudella ruotsalaisseura Luleåta.

Ensimmäistä kertaa urallaan A-maajoukkuekutsun on niin ikään saanut Rauman Lukon maalivahti Lassi Lehtinen, joka korvaa vamman vuoksi Ruotsin EHT-turnauksesta pois jäävän Harri Säterin. Lehtinen on kaksinkertainen jääkiekon maailmanmestari, hän on voittanut alle 18-vuotiaiden MM-kultaa keväällä 2017 ja tammikuussa 2019 hän kuului MM-kultaa Kanadassa voittaneeseen Suomen alle 20-vuotiaiden MM-joukkueeseen.