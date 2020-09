Eero ja Suvi Helkilinna ovat ajaneet Formula Fordilla yhteensä viisi historic-luokan mestaruutta, Mico väläytti vauhtiaan äskettäin Ahvenistolla. Ensi viikonloppuna on vihdoin kotikisa, kun Iitin Kymiringillä järjestetään Historic Race Finland -sarjan kauden päätöstapahtuma.

Helkilinnojen autotallissa ihastellaan uutta hankintaa, Nurmosta noudettua Formula Ford -kilpapeliä. Matkaa Lappeenrannasta tuli edestakaisin noin tuhat kilometriä.

– Harvinaisen hyvä peli löytyi. Välillä ne ovat niin loppuun ajettuja... mutta jos ei kisaa ajele, ei sillä ole hevonkukun väliä, perheen isä Eero Helkilinna tuumii uuden silmäteränsä vieressä.

– Tavoitteena on saada tämä ensi kesäksi ajokuntoon.

Pukilla seisoo toisen sukupolven Formula Ford 1800 Zetec, vuosimallia 1993. Hevosvoimia löytyy 130, mutta tehoja rauhoitetaan kuristimella. Formula Fordit myydään monesti ulkomaille, ja niitä joutuu haeskelemaan.

– Ranskassa ja Englannissa tämä on suosittua. Ne ostavat uudempia runkoja ja lyövät niihin vanhat moottorit. Vanhat ukot ajavat sitten niillä.

"Riittää, että ajaa vain sadan kilometrin päähän"

Helkilinnat ovat Lappeenrannan ainut formulaperhe. Autokorjaamoa Simolantiellä pyörittävä Eero Helkilinna on ajanut historic-menopeleillä vuodesta 2011. Tytär Suvi Helkilinna kilpaili vuosina 2013–19. Poika Mico Helkilinna suoritti rataleiman tänä vuonna ja ajoi ensimmäisen kisansa elokuun puolivälissä Hämeenlinnan Ahvenistolla.

Pihalla seisoo kaksi muuta Formula Fordia, joilla kisataan tulevana viikonloppuna Iitin Kymiringillä järjestettävässä Historic Race Finland -sarjan tapahtumassa. Kauden päätöskisa on samalla ensimmäinen autokilpailu upouudella Suomen ykkösradalla.

– Vihdoinkin on kotikisa. Ei tarvitse ajaa 470 kilometrin päähän Botniaringille. Riittää, että ajaa vain sadan kilometrin päähän, Eero Helkilinna sanoo.

Kai Skyttä Tämä punamusta ohjus on puhdasverinen historic-auto vuodelta 1985.

Toinen autotallin edessä komeilevista kilpureista on Formula Ford, 100 hevosvoimainen menopeli vuodelta 1999 Zetec-koneella. Viereinen punamusta ohjus on rehellinen historic-auto vuodelta 1985 Kent-koneella. Jyrkkänokkaisena siinä on vähän Keke Rosbergin kilpauran aikaista näköä.

Huippunopeudet ovat olleet 220 kilometriä tunnissa Virtasalmella. Kymiringin pitkällä suoralla päästellään todennäköisesti 240 kilometriä tunnissa.

Sponsorista kisakuskiksi

Eero Helkilinnan ajautuminen historic-ratakilpailuihin oli hänen tuttavansa Jarno Laitisen "vika". Laitisen kilpaillessa V8-luokan Roadsport Chevy Malibulla yhtenä sponsorina oli Helkilinnan autokorjaamo. Se kuuluisa kisakipinä alkoi kyteä, kun Helkilinna näki pikkuformuloiden menoa Ahvenistolla.

– Mietin, että perkele, mitenköhän tuollaista saisi taivutettua.

Ensimmäinen menopeli löytyi alle imatralaiselta Pertti Schuvalowilta, ja sarjan mestaruus tuli heti vuosina 2011 ja 2012.

– Kävin hakemassa. Kiireinen huolto, rataleima ja ensimmäiseen kisaan.

Kai Skyttä Autotallin seinältä löytyy kuvasatoa Eero Helkilinnan tähänastisista menopeleistä.

Historic-mestaruuksia Eero Helkilinnalla on yhteensä kolme, Suvi Helkilinnalla kaksi.

– Kartingtaustaa ei ole, mitä nyt muutaman kerran on käyty ajamassa, Eero Helkilinna kertoo.

Suvi oli ainoastaan kaksi viikkoa vanha, kun hän kuuli ensimmäistä kertaa kartingauton pärinää Muukon radalla eräänä juhannuksena, mutta Formula Fordilla ajamisen hän aloitti 19-vuotiaana. Mico on nyt samanikäinen.

– Pärinää on kuultu pienestä pitäen, isä-Helkilinna sanoo.

"Iskä tulee rahapussin kanssa perässä"

Eero Helkilinna on ajanut myös sivuvaunuilla ja formula 4:llä, jota hän kuvaa harha-askeleeksi. F4-auto oli sen verran vaikea ohjastettava. Lisäksi alla on ollut Lotus Seven -autoon perustuva teräsputkirunkoinen Locost-kilpa-auto.

– Pääasia, että kansalla on kivaa ja muksuilla mukavaa, Eero Helkilinna kuvaa harrastustaan.

– Iskä tulee rahapussin kanssa perässä, Suvi Helkilinna naurahtaa.

Kai Skyttä Näillä Formula Fordeilla ajetaan Iitin Kymiringillä tulevana viikonvaihteena.

Tänä vuonna debytoineen Mico Helkilinnan vauhti oli heti lupaavaa, sillä Ahvenistolla hän jäi isästään ainoastaan 0,25 sekuntia.

– Outoa, ettei jännittänyt oikeastaan ollenkaan. Eniten jännitti ehkä se, muistanko ajaa kisan jälkeen park ferme -alueelle enkä suoraan omaan pilttuuseen, Mico Helkilinna kertoo.

Kuorma-autoon mahtuu kaksi formulaa

Formula Ford -luokan autot ovat toimineet rata-autoilun peruskilpureina. Nykyäänkin se on yksi rata-ajon perusteita ja kilpailua parhaiten harjoittavista luokista. Suomessa ajetaan ainoastaan Formula Fordin historic-sarjaa, SM-sarja on ainakin toistaiseksi tauolla.

– Ruotsissa tämä on paljon suurempaa. Siellä ajetaan ihan tosissaan, Suvi Helkilinna kertoo.

Siipiä tai sliksejä Formula Fordissa ei saa olla, ja yhdellä rengassetillä pärjää Eero Helkilinnan mukaan koko kauden. Maksimissaan kerrallaan voi hänen mukaansa pyörittää kahta autoa.

– Ne mahtuvat kuorma-auton kyytiin ja perään tulee asuntovaunu.

Kymiringin Historic Race -kisaan odotetaan yhteensä noin 150 autokuntaa. Perjantaina radalle ei vielä pääse kukaan ajamaan, vaan lauantaina kaikki joutuvat uudelle radalle kylmiltään. Viime viikonloppuna järjestetyn Finnish Superbike -sarjan osakilpailun jäljiltä kaikki fasiliteetit ovat kuitenkin siellä valmiina.

Kai Skyttä Yksityiskohtia Nurmosta noudetusta uudesta menopelistä...

Formula Ford Historic Race Finlandin Formula Ford -luokassa ajetaan vanhoilla kent-koneisiin perustuvilla formuloilla. Vastaavilla ovat kilpailleet aikoinaan muun muassa Mika Häkkinen, Mika Salo, JJ Lehto ja monet muut. Viime vuonna sarjaan luokitettiin myös uudemman malliset Formula Ford -kilpurit. Sen ansiosta luokkaan on alkanut löytyä myös uudempaa ja modernimpaa kalustoa. Autojen keveys (alle 450 kg), hyvä aerodynamiikka, hyvät jarrut sekä säädettävyys tekevät niistä varsin nopeita menopelejä. Kilpureissa käytetään suorakytkentä kilpavaihteistoa, jossa kytkintä ei tarvita kuin lähdössä. Vaihtaminen tapahtuu perinteisen H-kaavion mukaan kepistä. Autojen perustuessa lähes vakiotekniikkaan, ovat ne varsin luotettavia ja kestäviä menopelejä. Näin myös kulurakenne pysyy varsin maltillisena, vaikka kyseessä on formula-luokan auto.

