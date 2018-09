Juho Kaikon aika Pesä Yseissä päättyi kesken sopimuskauden, uuden pelinjohtajan etsintä alkaa

Juho Kaikon aika Pesä Ysien naisten Superpesisjoukkueen pelinjohtajana jäi yhteen kauteen. Kaikolla oli lappeenrantalaisseuran kanssa 2+1-vuotinen sopimus, josta takana oli vasta ensimmäinen vuosi.

— Hän on itse viime viikolla kirjallisesti irtisanonut oman sopimuksensa, Pesä Ysien toiminnanjohtaja Ville Lantta kertoo.

Lantan mukaan Kaikkoa on kyselty muista seuroista erilaisiin projekteihin, eikä Pesä Ysit halunnut olla nuoren ja nousevan pelinjohtajan uran esteenä.

— Eiväthän nämä sopimukset mitään vankiloita ole.

Lantan mukaan osapuolet olivat keskustelleet sopimuksen purkamisen mahdollisuudesta jo aiemmin, eli joukkueelle ja seuralle Kaikon lähtö ei tullut yllätyksenä.

— Monien pelaajienkin kanssa juteltiin asiasta. Oli reilua, että myös pelaajat tiesivät, että näin voi käydä.

Päättyneellä kaudella Pesä Ysit voitti naisten Superpesiksen alemman jatkosarjan ja eteni pudotuspeleihin, joissa Jyväskylän Kirittäret oli parempi suoraan otteluvoitoin 3—0 ja eteni lopulta mestariksi.

Vahva loppukausi ei peittänyt faktaa, että Ysien kausi sujui alakanttiin joukkueen omiin odotuksiin nähden. Joukkueen pelaajarinki oli aiempaa laajempi ja valmennusta oli vankistettu muun muassa fysiikkaosaaja Arttu Rossilla.

Kausi oli vaikea myös kentän ulkopuolella. Ysien talousongelmat nousivat esiin elokuun lopussa, kun Lantta vahvisti Yle Urheilulle pelaajapalkkioiden maksuissa olleen hankaluuksia.

Miltä Ysien lähitulevaisuus näyttää?

— Haasteita on tietysti joka päivä. Pitää tehdä hyvin duunia, hoitaa velvoitteita ja olla uskottava. Hallitus on istunut viime päivät aika tiiviisti yhdessä. Meillä on ihan hyvät suunnitelmat, Lantta toteaa.

— Varmasti seuralla on ollut huonompiakin tilanteita. Tämä on aaltoliikettä.

Lantta muistuttaa, että Ysien edustusjoukkueella on jo vahva pelaajarunko valmiina. Aiemmin tiedotetun mukaan pidempiaikaiset sopimukset jatkuvat muun muassa kapteeni Marianne Roihalla, Susanna Alavalla, Marianne Penttisellä, Annika Turtiaisella ja Elina Väreellä. Optiovuosia löytyy muiltakin.

— Mitat täyttäviä Superin pelaajia. Lisäksi nuorten Superpesisryhmästämme tulee luonnostaan pari pelaajaa mukaan.

Ysit ei kasaa niin suurta pelaajarinkiä kuin täksi kaudeksi.

— Pienemmälläkin ringillä pärjää kyllä.

Iloa Pesä Yseille tuo junioritoiminta, joka on piristynyt jälleen muutaman viime vuoden aikana. Seuralla on liki 400 lisenssipelaajaa.

— Se ei tule vahingossa. Se myös valaa uskoa, on voimavara ja seurassa kaiken perustana oleva kivijalka, josta huokuu hyvää. Lajiliittokin on iloinen siitä, mitä täällä teemme, Lantta sanoo.

Lantta jakaa kiitosta muun muassa päätoimiselle junioripäällikölle Jenna Backmanille ja Pesäpalloliiton Itäisen alueen seurakehittäjälle Ville Pulkkiselle.

— Näyttää, että panostukset ovat olleet oikeita. Hyvä työ on kantanut hedelmää.

Kannustavaa henkeä on ilmassa myös Ysien edustusjoukkueen sisällä.

— Vanha Lanttakin on tulessa, kun tulee viestiä, että vaikka meillä on juuri nyt vähän haasteita, mie voin auttaa, käydään tekemään yhdessä, tässä on hyvä juttu.

— Jotain tässä on osannut tehdä oikein, kun nämä eivät lähde täältä litomaan vaan päinvastoin, sanovat haluavansa auttaa ja olla mukana, koska tämä on heille tärkeää.

Lantta suhtautuukin Pesä Ysien tulevaisuuteen luottavaisesti, kuten on toki tehnyt jo vuosikausien ajan.

— Olemme pelanneet 17 vuotta putkeen Superpesiksessä. Tiedämme jo jonkun verran, mitä se on.