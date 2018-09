Törröttävät tolpat kertovat Lappeenrannan urheilutalon poikkeustilasta, ennusteessa ajoittaista pysäköintikaaosta

Lappeenrannan urheilutalon ja uimahallin käyttäjien on syytä varautua pysäköintipaikkojen rajallisuuteen.

Lappeenrannan uimahallin ja urheilutalon palloiluhallin syksy alkoi maanantaina poikkeustilan vallitessa. Urheilutalon peruskorjauksen ensimmäinen vaihe on täydessä käynnissä. Alueella on ennestäänkin rajallisesti pysäköintipaikkoja, mutta nyt niitä on vielä vähemmän.

Oman mausteensa pysäköintiruljanssiin tuo ammattiopisto Sammon peruskorjauksen valmistuminen, minkä myötä sen Tukkikadulla ollut opetus siirtyy Pohjolankadulle uimahallia ja urheilutaloa vastapäätä.

Jo aiemmin tienoo on ollut koulupäivien aikaan tukossa autoja ja moottoripyöriä. Tilanne ei nyt ainakaan helpotu.

— Pysäköintipaikat riittäisivät päiväsaikaan uimahallin ja urheilutalon asiakkaille, jos ne eivät olisi Sammon oppilaiden käytössä. Iltaisinhan ongelmaa ei ole, kun oppilaitoksissa ei ole oppilaita, Lappeenrannan liikuntatoimen kunnossapitotyönjohtaja Tommi Nakari kertoo.

Uimahallin edustan pysäköintialueen remontti on jo valmistunut, mutta palloiluhallin edustalla työt jatkuvat.

Palloiluhallin viereinen pysäköintialue on totuttua pienempi koko peruskorjauksen ajan, sillä työmaan tarvitsemat parakit vievät siitä osan.

Työmaan käytössä on myös valtaosa Juvakan kentästä, jonka itäpäädyssä on kuitenkin yhä kenttäaluetta vapaana esimerkiksi Tirikan päiväkodin liikuntatarpeisiin.

— Todennäköisesti siihen saadaan talvella mahtumaan luistelukenttäkin, Nakari kertoo.

Sen sijaan pesäpalloa Juvakan kentällä ei mahdu pelaamaan.

Urheilutalon peruskorjauksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat keilahalli ja sen alapuoliset lajitilat. Uimahallin ja palloiluhallin väliä ei pysty kulkemaan sisätiloissa, kuten normaalisti.

— Pitää kiertää ulkokautta, jos urheilutalolta ja palloiluhallista haluaa ostoksille uimahallin kahvioon. Peruskorjauksen aika on otettu huomioon kahvioyrittäjän vuokrassa. Kahviossa on varmasti merkittävästi vähemmän ilta-asiakkaita, kun keilahalli on suljettu, Nakari toteaa.

Myös urheilutalon aula on työmaa-aluetta, joten palloiluhalliin ja sen pukutiloihin kuljetaan palloiluhallin oman pääaulan kautta.

Voimistelusalin kaivattu laajennus on jo Armilankadun kulkijoiden ihmeteltävänä.

Salin entinen takaseinä on purettu ja sen tilalla lepattavat tilapäisesti tummanvihreät pressut. Uuden takaseinän paalutukset törröttävät kohti taivasta lähellä kadun reunaa.

Voimistelusali laajenee noin 300 neliöstä liki 500 neliöön, mikä mahdollistaa täysimittaisen permannon asentamisen ja siten tilan entistä paremman käytön.

Betonipaalujen viereen uimahallin viherkaistalle on ilmestynyt kesän aikana uusi muuntamo, joka korvaa urheilutalon alakerrassa olleen vanhan muuntamon.

Entiseen muuntamotilaan siirretään urheilutalon sähköpääkeskus, jolta tyhjäksi jäävä tila muuttuu varastoksi.

Urheilutalon ja keilahallin peruskorjauksen kustannusarvio on 13,3 miljoonaa euroa, josta valtionavun osuus on 800 000 euroa.

Nakarin mukaan urakka on edennyt aikataulussaan. Ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua ensi keväänä.

Sen jälkeen edessä on peruskorjauksen toinen vaihe, johon kuuluvat palloiluhalli, yleisurheilun juoksusuora ja ampumarata.

— Toinen vaihe alkaa välittömästi, kun palloilukausi loppuu, jotta saamme sen myös valmiiksi mahdollisimman aikaisin, Nakari kertoo.