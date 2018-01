Alex Oikkonen lähti Mika Heinon vuoksi Kultsusta PEPOon — "Miki on pystynyt ennenkin kehittämään minua pelaajana" Joutsenon Kultsun keskikenttämies liittyi vuoden alussa PEPOn harjoituksiin ja edustaa lilapaitoja ensi kaudella jalkapallon kakkosessa. Mika Strandén Alex Oikkonen harjoitteli PEPO Lappeenrannan mukana Skinnarilan jalkapallohallissa perjantaina alkuillasta.

Alex Oikkosesta, 23, on muodostunut viime vuosina jonkinmoinen Kultsu-ikoni.

Vuoden alussa keskikenttämies asteli PEPO Lappeenrannan harjoituksiin ja edustaa ensi kaudella lilapaitoja jalkapallon kakkosessa.

Ajattelin, että tämä on minulle tällä hetkellä paras paikka kehittyä. -Alex Oikkonen

Vanhan kilpailijan riveihin siirtyminen ei vaatinut kovaa henkistä painia. Mika Heinon valmennus kiinnosti Oikkosta.

— Miki on pystynyt ennenkin kehittämään minua pelaajana. Ja PEPOlla on hyvä mahdollisuus nousta ykköseen. Ajattelin, että tämä on minulle tällä hetkellä paras paikka kehittyä, Oikkonen perustelee.

PEPOn talvitreenit ovat maistuneet joutsenolaiselle.

— Olen tykännyt tosi paljon. Mukana on paljon hyviä nuoria jätkiä ja muutenkin jalkeilla on hyvä porukka.

Mitä sinulta odotetaan uudessa joukkueessa?

— Hyökkäävänä keskikenttämiehenä olen yleensä pelannut, joten aika paljon varmaan ratkaisusyöttöjä, Oikkonen ennakoi.

Parhaat pelaajat yhteen omalta alueelta

Myös PEPO-luotsi Mika Heino on tyytyväinen, että he saivat Oikkosen riveihinsä.

—Alex on hyvä pelaaja. On hienoa, että saamme joukkueeseen lappeenrantalaisia ja paikallisia pelaajia. Kultsun putoaminen on aiheuttanut sen, että pääsemme vihdoin ja viimein sellaiseen yhteistyöhön, että saamme parhaat pelaajat tältä alueelta yhteen.

Oikkosen lisäksi Joutsenosta on tullut nuori Elmo Aavela. Kultsua edustaneista ulkomaalaispelaajista PEPOon ovat siirtyneet nigerialainen keskikenttämies Jonathan Dunyin ja yhdysvaltalainen maalivahti Craig Hill.

— Katsoimme, että Elmosta voisi olla lähitulevaisuudessa hyötyä seuralle. Mahdollisesti vielä yksi pelaaja Joutsenosta on tulossa meille, Heino kertoo.

PS Kemissä pelannut kolumbialaishyökkääjä Edwin Salazar liittyi PEPOn riveihin keskiviikkona. Lisäksi AC Oulua edustanut Jere Aallikko harjoittelee PEPOn mukana, mutta Aallikolla on hakuja ylimmille sarjatasoille.

HJK asettuu vastustajaksi Suomen cupissa

PEPO-leirissä vaikuttaa olevan itseluottamus korkealla ennen viikon päästä alkavaa Suomen cupin lohkovaihetta. Cupissa vastustaja on heti tasokkain mahdollinen, sillä ensi lauantaina PEPO kohtaa Suomen mestari HJK:n Helsingissä.

— Kovalla pelillä aloitamme, mutta uskon, että jos kaikki pelaavat omalla tasollaan ja niin kuin valmentaja sanoo, meillä on saumat ottaa pisteitä, Oikkonen odottaa.

Heino olisi toivonut enemmän ison kentän harjoituksia. Amiksen kenttä on sydäntalven ajan kiinni.

— Tammikuun ajan olemme harjoitelleet omassa hallissamme. Muutaman kerran käymme Imatralla Aviasport-areenassa harjoittelemassa.

Aviasport-areenassa PEPO pelaa myös Suomen cupin lohkovaiheen ensimmäisen kotiottelunsa, kun ykköseen pudonnut HIFK saapuu helmikuun alussa Imatralle.

Heino toivoo, että maaliskuun alussa pelattava toinen kotiottelu veikkausliigaan noussutta FC Honkaa vastaan voidaan järjestää Amiksen kentällä.