Imatran ajojen ensi vuoden päivämäärät lyötiin lukkoon, katuradalla kiihdytellään heinäkuun alussa — "Katsottiin, että tapahtuma täytyy siirtää saadaksemme parhaat mahdolliset kuskit," kertoo Moottorikerhon Sami Backman

Imatran ajot on ensimmäisiä osakilpailuja, joka koristaa IRRC-sarjan ensi vuoden kalenteria. Vuosien 2021 ja 2022 päivämäärät selviävät tämän kesän aikana.

Imatran ajojen ensi vuoden ajankohta on lyöty lukkoon. IRRC-katuratasarja pärisee Imatralla 3.-5. heinäkuuta vuonna 2020.

Tänä vuonna Imatran ajot järjestettiin kesäkuun puolivälissä. Ensi vuoden heinäkuun päivämäärä lähti Imatran Moottorikerhon toiveesta, kertoo puheenjohtaja Sami Backman.

Kesäkuu oli Backmanin mukaan ongelmallinen Mansaaren osakilpailun vuoksi, joka ajettiin viikkoa ennen Imatraa.

— Se on logistisesti hankala ja kuskit ovat väsyneitä pitkän rupeaman jälkeen. Katsottiin, että tapahtuma täytyy siirtää saadaksemme parhaat mahdolliset kuskit.

IRRC-sarjan kalenteri ja loput osakilpailut julkaistaan loka-marraskuussa.

Imatran Moottorikerho ja IRRC-organisaatio solmivat ajoille kolmevuotisen jatkosopimuksen. Ajankohdat kahdelle viimeiselle vuodelle vahvistuvat tämän kesän aikana, Backman kertoo.

Hänen mukaansa mielessä olisi, että kahtena viimeisenä vuotena Imatralla ajetaan aina viikko juhannuksen jälkeen.

— Tarkoitus on, että se on samassa ajankohdassa. Se olisi aina heinäkuun ensimmäinen viikonloppu. Ensi vuosi on poikkeus siirtyvän juhannuksen takia, jolloin ajot järjestetään kaksi viikkoa juhannuksesta.

Imatran Moottorikerho on käynnistellyt sähkömoottoripyöräprojektia ajojen vetonaulaksi yhdessä Lappeenrannan—Lahden teknillisen yliopiston kanssa. Backmanin mukaan aihe on edelleen taustalla ensi vuotta ajatellen.

— Millä tavalla se saadaan toteutettua, se jää nähtäväksi. Yritetään saada vähintään näytöslähtö ensi vuodelle, hän sanoo.