Lappeen Riento on myynyt verkkokaupastaan lähes 400 karttaa kuntosuunnistajille. Monen muunkin seuran omatoimirasteille pääsee netistä tulostettavilla kartoilla.

Metsissä on käynyt ryske koronasulusta huolimatta. Omatoimisina järjestettyjen iltarastien suosio on yllättänyt Lappeen Riennon kuntosuunnistusvastaavat. Riento on avannut nettisivuilleen verkkokaupan, josta voi ostaa suunnistuskarttoja ja lähteä metsään. Monen muunkin seuran kuntorasteille pääsee verkosta tulostettavilla kartoilla.

– En uskonut, että se näin kovan suosion saa. Meille on tullut netin kautta reilut 300 tilausta ja yhteensä sen kautta on myyty lähes 400 karttaa, Lappeen Riennon viestintävastaava Markus Siivola iloitsee.

Riennon verkkokaupassa käytössä ovat verkkopankkimaksu ja korttimaksut. Maksutapahtuman jälkeen kartta ladataan pdf-muodossa ja tulostetaan. Vaihtoehtoisesti voi tilata paperikartan, joka lähetetään kotiin tai sen voi noutaa seuran toimistolta.

Omatoimirastien kävijämäärää voi peilata viime vuoteen, jolloin Riento teki ennätyksensä iltarastien osanottajamäärissä. Silloin alkukesän kuntorasteilla oli yleensä noin 200 pihkaniskaa.

– Niihin määriin ei tietenkään nyt päästä, mutta tilaajissa ilahduttavaa on ollut se, että ostajien joukossa on ollut paljon sellaisia nimiä, jotka eivät ole itselleni tuttuja iltarasteilta. Näyttää siltä, että olemme tavoittaneet uusia ihmisiä omatoimirasteilla, Siivola kertoo.

Ulkoiluharrastusten suosio kasvanut

Hän arvelee yllätyssuosion johtuvan pitkälti ulkoiluharrastusten kasvaneesta suosiosta koronasulun aikana.

– Kuten monet ihmiset ovat jo havainneet, ulkona liikkuminen kaiken kaikkiaan on aika kivaa ja vähitellen alkaa kevätkin puhjeta luontoon. Suunnistaminen antaa liikkumiseen oman suolansa, kun pääkin joutuu työskentelemään samanaikaisesti.

Verkkokaupassa myytävät kartat maksavat yleensä viidestä seitsemään euroa riippuen siitä, onko Riennon jäsen vai ei. Tarjolla on myös karttapaketteja ja junnutreenejä.

– Viikko ennen kuntorastikauden alkamista julkaistiin ensimmäiset omatoimirastit. Silloin laitettiin heti kolme harjoitusta tarjolle. Niitä pystyi hankkimaan joko yksittäisinä tai kolmen harjoituksen pakettina. Sen jälkeen on tullut kolme harjoitusta yksittäisinä harjoituksina. Eli yhteensä kuusi harjoitusta on ollut tarjolla, Siivola kertoo.

Kai Skyttä Ajatuksen voimalla tehtävä suoritus tuplaa suunnistuksessa ilon ja onnistumisen tunteen pelkkään lenkkeilyyn verrattuna.

Vaativuudeltaan omatoimirastit ovat olleet normaalia iltarastitasoa. Verkkokaupassa myytäviin karttoihin on merkitty kaikki maastoon viedyt rastit. Karttoihin jokainen voi piirtää itselleen rastiväliviivat ja haluamansa radan.

– Kartan reunassa on kolme eri ehdotusta, miten ratamestari on ne suunnitellut, mutta jokainen voi tehdä sellaisen radan kuin itse haluaa.

Tarjolla on tutut A-, B- ja C-radat, pituudeltaan noin kuusi, neljä ja kaksi kilometriä. Mikäli haluaa kokeilla ihan suunnistusharjoittelua, niin verkkokaupasta on saatavilla myös junnuryhmän harjoituksia sekä muutamia seuran valmennusryhmän taitoharjoituksia.

Perinteiset iltarastitkin kiinnostaisivat

Riento suunnittelee jatkavansa omatoimirasteja ainakin vielä toukokuun ajan.

– Toiveena olisi perinteisempienkin iltarastien ja kuntosuunnistusten järjestäminen kesäkuun alusta alkaen, mutta vielä ei pysty lupaamaan, onnistuuko se ja miten se tehdään. Odotellaan tarkempia ohjeistuksia, Siivola kertoo.

Tavallisesti seuran iltarasteilla on käynyt 100–150 kuntosuunnistajaa läpi kesäkauden, mikä ei mahdu kesäkuussa voimaan tulevaan 50 hengen kokoontumisrajoitukseen.

– Siksi perinteinen formaatti ei ilmeisesti tule toimimaan.

Perehdytystä aloittelijoille Riento ei ole voinut tänä keväänä kuntorasteille järjestää, mutta Suunnistus.fi -sivustolta löytyy perustietoja muun muassa karttamerkeistä ja kompassin käytöstä.

– Sieltä kannattaa tutkailla itse, mitä kannattaa käydä läpi ennen kartan kanssa maastoon lähtemistä, Siivola sanoo.

Toisin kuin normaalisti iltarasteilla omatoimisuunnistuksessa kukaan ei ole myöskään valvomassa, että kaikki palaavat metsästä takaisin lähtöpaikalle. Siivola evästääkin, että puhelin kannattaa ottaa matkaan mukaan, jotta tarvittaessa rasteilta voi soittaa apua.

Kai Skyttä Aiempina vuosina Lappeen Riennon kuntorasteilla on käynyt 100-150 suunnistajaa läpi kauden. Seurassa haaveillaan, että perinteisempiäkin kuntorasteja voitaisiin järjestää tänä kesänä ainakin jossain muodossa.