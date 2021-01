SaiPan hyökkääjä Elmeri Kaksonen palaa tositoimiin loukkaantumisen jälkeen, mutta Kaksosen voi pian bongata myös Kisapuiston katsomosta.

Puolentoista viikon kuluttua SaiPaa kannustavat Kisapuistossa pahvihahmot, joihin kannattajat voivat ostaa oman kasvokuvansa tai suosikkipelaajansa kasvot kolmen ottelun ajaksi. Pahvihahmo istuu katsomossa tammikuun lopun kotipeleissä Tapparaa, JYPiä ja Ässiä vastaan, minkä jälkeen sen saa omakseen.

Lauantain kotiotteluun Pelicansia vastaan ne eivät ehdi vielä valmistua.

– Nyt kun varmistui, että ainakin tammikuu pelataan tyhjille katsomoille, tämä on yksi tukimuoto, jolla seuraa voi tukea ja saada samalla hauska ja hieno muisto itselleen. Ajatus on tietenkin se, ettei katsomo näyttäisi niin tyhjältä, kertoo SaiPan viestintä- Ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen.

Vastaavia pahvihahmoja on nähty esimerkiksi Euroopan jalkapallosarjoissa, Ruotsin liigassa ja muutamalla suomalaisella liigaseurallakin, ainakin KooKoolla, KalPalla ja Ässillä.

SaiPa julkaisi uutisen myytävistä pahvihahmoista torstaina aamupäivällä. Vuorokautta myöhemmin niitä oli mennyt kaupaksi useampi kymmentä kappaletta. Viljakainen kertoo muiden liigaseurojen onnistuneen myymään niitä jopa 500 kappaletta.

– Sellainen määrä olisi todella hyvä. Uskomme, että useampi sata menee, mutta viisisataa olisi tavoitteena.

Yksittäinen pahvihahmo omalla kasvokuvalla tai pelaajan kuvalla maksaa 36,20 euroa. Yritys voi ostaa pahvihahmon omalla logollaan 40 eurolla, mutta vähintään neljän kappaleen minimitilauksella.

Mika Strandén Kisapuiston katsomossa nähdään ainakin viisi Tomas Zaborskya.

Zaborsky ja Kaksonen suosituimmat pelaajat toistaiseksi

Viljakaisen mukaan kannattajien ja pelaajien kuvia on käynyt kaupaksi fifty–fifty. Pelaajista eniten on myyty Tomas Zaborskyn ja Kaksosen kuvia. Molempia oli perjantaina aamupäivällä mennyt viisi kappaletta. Myös kapteeni Jarno Koskiranta on käynyt kaupaksi.

– Ihan lupaavasti on lähtenyt käyntiin. Yksi ostos tuli toisen joukkueen liigapelaajalta, mutta en halua sitä tarkemmin eritellä, Viljakainen naurahtaa.

Pahvihahmot asetellaan aitiopuolen C-katsomoon, eli ne näkyvät hyvin tv-kuvassa. Seisomakatsomon vakiohahmot eivät näillä näkymin saa kuviaan omille paikoilleen, vaan joutuvat tyytymään istumapaikkoihin, mikäli haluavat kannustaa SaiPaa figuurihahmoina.

– Ei ainakaan lähtökohtaisesti ellei katsomoa sitten myydä täyteen.

SaiPa kehottaa ostajia varmistamaan, että pahvihahmoihin toimitettaviin kuviin on käyttöoikeudet. Samalla pyritään varmistamaan, ettei peliä eksy seuraamaan esimerkiksi Adolf Hitler tai muita pahennusta herättäviä naamoja, kuten ulkomailla on käynyt.

Ajatus on tietenkin se, ettei katsomo näyttäisi niin tyhjältä. — Jussi Viljakainen

– Luotamme siihen, että ihmiset toimittavat omia kuviaan. Ja pieni sensuuri pidetään. Jossainhan taisi olla toisen maailmansodan aikaisia hahmoja, Viljakainen sanoo.

Joulun jälkeen SaiPa joutui pelaamaan jo yhden kotiottelun ilman yleisöä ja seuran markkinointiosaston piti käyttää luovuuttaan tunnelman luomiseksi. Yksinäiseksi välihuutajaksi kiinnitettiin Stam1na-yhtyeen Antti Hyyrynen, jonka huutoja ostettiin parisataa kappaletta.

– Se meni hyvin. Kaikki ehdittiin huutaa läpi. Siitä tulee vielä kooste erikseen.

Lisäksi myytiin livekuvaa pukukopista, joka kiinnosti vajaata 300 ostajaa. C-puolen katsomo myytiin täyteen katsomolakanoilla.

– Pieniä puroja, mutta vähän paikkaavat kuitenkin tyhjää katsomoa, Viljakainen kuvaa.

Kai Skyttä Antti Hyyryseltä ostettiin kotipeliin parisataa huutoa. Arkistokuva.

SaiPa täydellä miehistöllä Pelicansin kimppuun

Lauantain kamppailuun Pelicansia vastaan sputniknutut pääsevät täydellä miehistöllä. Väliaikaisvalmentaja Ville Hämäläisellä on käytettävissään yhdeksän puolustajaa ja 15 hyökkääjää.

– Alkuun päästään. Mitään suurta huolta ei ole, Hämäläinen kuvaa.

Elmeri Kaksonen on toipunut pelikuntoon ja Ketterästä lainattu puolustaja Roope Reini jatkaa SaiPassa toistaiseksi. Nuorten MM-mitalisti Matias Mäntykivi joutuu olemaan karanteenissa ensi viikolle asti ja läpäisemään koronatestit.

SaiPalle ottelu on ensimmäinen puoleentoista viikkoon. Sen jälkeen alkaa taas puolentoista viikon pelitauko, mutta Tappara-ottelun jälkeen pelejä tulee kuusi kymmeneen päivään. Hämäläinen ei myönnä otteluruuhkan hirvittävän.

– Turha sitä on vielä miettiä. Pelataan ensin tämä yksi ottelu pois. Se on vain positiivista, että saadaan pelata pikku tauon jälkeen.

Ottelurumbassa pelaajia ei kuitenkaan voi kuormittaa liikaa.

– Ihan varmasti pelaajia kierrätetään ja mietitään kuormaa, kun sen aika tulee. Siihen on vielä hetki aikaa.

Entä pyritäänkö joukkuetta vielä täydentämään tai vahvistamaan?

– Tilanne elää ja varmasti pelaajia on tulossa saataville, mutta kaikki tietävät taloudellisen tilanteen. Se ei ole minun käsissäni.