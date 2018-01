Edward Walls saapui lapsena Suomeen sisällissodalta turvaan, nyt hän on yksi Suomen nousevista vapaaottelijoista, salilla esimerkki junioreille ja pian tradenomi MMA Lappeenrannan vetäjä Jukka Paananen näkee valmennettavassaan paljon nuorta itseään. Turo Ulvinen Tieto Edward Wallsin taidoista kulki uran alkuaikoina nopeasti läpi Suomen. Hän siirtyi ottelemaan ammattilaissäännöillä nopeammin kuin oli suunnitelmissa, koska amatöörisäännöin ottelemaan uskaltavia vastustajia oli Suomesta vaikea löytää.— Tiedän sisimmässäni, että olen aika voittamaton kaveri silloin, kun saavutan haluamani tason ja pääsen ottelussa oikeaan mielentilaan, Walls toteaa.

Edward Walls pahoittelee puheensa keskeyttävää rajua yskänkohtausta MMA Lappeenrannan harjoitussalilla Lappeenrannan Lauritsalassa. Walls, 22, kohtaa kreikkalaisen Roberto Aliaj’n vapaaottelun Suomen ykköstapahtumassa Cage 42:ssa Helsingissä 17. helmikuuta, mutta juuri nyt valmistautumista sotkee vilustuminen.

Ohjelmassa on kaksi kovaa harjoitusviikkoa ennen häkkiin nousua, mutta tällä hetkellä Wallsin pitää vielä välttää hengästymistä.

— Eiköhän tämä tästä, Walls sanoo ja hymyilee, kuten usein tekee.

Yskä ei juuri hetkauta miestä, joka on elämässään oppinut voittamaan vaikeudet.

Vuonna 2002 alkanut sisällissota muutti Norsunluurannikon epäinhimilliseksi paikaksi. Walls oli kahdeksanvuotias saapuessaan isänsä kanssa Suomeen turvaan. Hän muistaa, kun isä kertoi hänen pääsevän taas kouluun.

— Olin aidosti ihan äärettömän iloinen ja onnellinen, että pääsen taas oppimaan uutta ja saamaan uusia ystäviä.

Into latistui pian. Walls oli vielä pieni, mutta vaistosi koululla katseista, ettei olekaan yksi muista.

— Tumman pojan näkeminen oli monille ihan uusi juttu. Se oli yksi elämäni kauheimmista hetkistä, kun huomasin olevani ulkopuolinen.

Katseet muuttuivat kiusaamiseksi. Vapaa-ajalla hänelle huudeltiin hänen ihonvärinsä vuoksi. Kun Wallsia tönäistiin yhden kerran liikaa, hän tönäisi takaisin.

Pian häntä siirrettiin koulusta toiseen.

— Olin aika aggressiivinen lapsi. Se johtui siitä, kun jouduin kokemaan ja kestämään kaikkea sitä turhaa jäynää ja sontaa. Huomasin, että ihmiset yrittivät tahallisesti päästä ihoni alle, mutta menin siihen tosi helposti mukaan.

— Nykyisin oloni on todella erilainen.

Rauhallisuudesta on tullut minulle luonnollista. — Edward Walls

Intohimoinen harjoittelija

Kimmoke nyrkkeilyharrastuksen aloittamiseen oli Wallsin halu pystyä pitämään puoliaan. Arvaamattaan hän löysi samalla tavan käyttää sisällään roihunnutta energiaa rakentavalla tavalla.

Ohjattujen treenien päättyessä muut lähtivät pian pois, mutta Walls jäi usein ystävänsä kanssa salille hikoilemaan vielä melkein pariksi tunniksi.

— Minulla ei ollut koskaan kiire kotiin. Treenasin niin kauan kunnes keho ilmoitti, ettei jaksa enää. Kaikilla ei ollut samanlaista intohimoa.

Walls jäi treeni-intonsa kanssa kuitenkin yksin, kun nyrkkeilytreeneissä käynyt ystävä muutti äitinsä kanssa Helsinkiin.

Nyrkkeilyvalmentaja Jani Nousiainen huomasi tilanteen ja kehotti Wallsia käymään tutustumassa MMA Lappeenrannan vapaaottelusaliin.

Vaikea alku johdatti omaan paikkaan maailmassa

Sinä päivänä oli otteluharjoitukset. Tuolloin lukiossa juuri kolmannen vuoden aloittanut Walls ajatteli olevansa vahvoilla, koska osasi nyrkkeillä.

Toisin kävi.

— Se oli aikamoinen kokemus. Alasvienneissä ja potkuissa tuli olo, että miten voin olla näin haavoittuva.

Kotiin lähdettyään Walls ei ollut varma, haluaako mennä vapaaottelusalille enää ikinä takaisin. Pian hän ymmärsi kaipaavansa oppia, jotta ei kokisi vastaavaa löylytystä enää ikinä.

— Palasin tänne, enkä ole enää pois lähtenyt.

Nyt Walls on yksi suomalaisen ammattilaisvapaaottelun nousevista nimistä. Vahvat näytöt poikivat hänelle viime vuonna kaksivuotisen ja kahdeksan ottelun sopimuksen Pohjoismaiden johtavan promootion Cagen kanssa.

Tradenomiopinnot Saimaan ammattikorkeakoulussa ovat nekin loppusuoralla.

Walls on rakentanut itselleen oman paikkansa maailmassa.

— Mikään elämässä ei ole mahdotonta, vaikka jokin asia tai ihminen antaisi niin ymmärtää. Jos vain jaksaa tehdä töitä haluamansa asian eteen, kyllä siitä seuraa lopputulos, joka pitääkin.

Positiivisuudesta voimaa

Omistautuminen vapaaottelulle on opettanut Wallsille pitkäjänteisen työn merkityksen, mikä on muokannut vuosien varrella hänen persoonaansa.

— Rauhallisuudesta on tullut minulle luonnollista. Olen myönteinen ja keskityn mielummin positiivisiin kuin negatiivisiin asioihin, jotka vievät vain energiaa.

Walls kertoo suhtautumisensa provokaatioihin muuttuneen sitten peruskouluvuosiensa.

— Ymmärrän, että ehkä se toinen tarvitsee apua.

— On hyvä muistaa, että kaikilla ihmisillä on omat ongelmansa. Ei ongelmien olemassaolo ole syy olla kunnioittamatta toista ja levittää omaa huonoa energiaa ympärilleen.

Huippu-urheilija on myös esikuva junioreille, joiden arkea Walls katsoo salilla ilolla.

— Nykynuoret ymmärtävät, että ihmisiä on erilaisia. Se on muuttunut omista kouluvuosistani paljon parempaan suuntaan ja tulee muuttumaan vielä paremmaksi.

Walls on aina sisimmässään tiennyt, mihin hän haluaa päästä.

— Ihminen ilman selkeitä tavoitteita on kuin paperina ilmassa. Haluan edelleen kehittyä ja tiedän pystyväni siihen.

"Hän valmentaa minua loppuikänsä"

Vapaaotteluseura MMA Lappeenrannan ja Team East Front -tallin vetäjä Jukka Paananen on Edward Wallsille enemmän kuin pelkkä valmentaja.

— Olemme läheisiä. Jukka on tukenut minua tilanteissa, joissa sillä hetkellä ei kotonakaan olla kyetty, Walls kertoo.

Lukemattomat treenisalilla vietetyt tunnit ovat johtaneet siihen, että kaksikko ymmärtää toisiaan ilman sanojakin. Keskinäinen luottamus on luja.

Walls kertoo tarvitsevansa valmentajaa, joka saa hänet antamaan kaikkensa treeneissä ja otteluissa. Paananen on sellainen.

— Kun Jukka on kulmassani, oloni on peloton. Tiedän, mistä olen tullut ja mistä Jukka on minut tähän tuonut. Hän tulee valmentamaan minua loppuikänsä, Walls hymyilee.

Paananen näkee Wallsissa paljon nuorta itseään ja on onnellinen kuullessaan, että valmennettava on saanut lajista sisimpäänsä rauhaa. Wallsista on kasvanut taito-ottelija, jonka vahvuuksia ovat pystyottelu ja nopeus.

— Ihmisenä Edi on tosi avoin ja ystävällinen. Hän on herrasmiesmäinen ja harjoitteluaan fiksusti miettivä urheilija, jota on kiva valmentaa, Paananen toteaa.

Lokakuussa tullut voitto kreikkalaista Giorgios Kechagiasia vastaan oli Paanasen mukaan ensimmäinen, jossa Walls ei joutunut tunteidensa vietäväksi, vaan pysyi keskittyneenä läpi ottelun.

Wallsille itselleen on tärkeää päästä jatkossakin otteluiden alla rauhalliseen ja keskittyneeseen mielentilaan.

— Pystyn parhaimpaani silloin, kun tiedän saaneeni ottelun alla tarpeeksi treeniä, jossa olen joutunut olemaan koko ajan epämukavuusalueellani, Walls toteaa.

Ura huippu-urheilijana ei kestä ikuisesti. Siksi tradenomin tutkinnon suorittaminen on Wallsille tärkeää. Valmistumisensa jälkeen hän laittaa vapaaottelussa kaiken likoon.

— Kahden vuoden päästä pystymme määrittämään sen, mihin asti menemme. Kahdeksan Cage-matsin jälkeen Edi on kokemukseltaan valmis käytännössä mihin tahansa. Ehkä aikaisemminkin, Paananen toteaa.