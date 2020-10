Kimpisen kenttä ei kestä jalkapallo-otteluita enää tänä vuonna, PEPO loppukaudeksi evakkoon – Imatra ehti jo toivottaa PEPOn tervetulleeksi Karhumäelle

PEPOlla on yhä mahdollisuus nousta ensi kaudeksi suoraan Ykköseen.

PEPO Lappeenranta ei saa pelata kauden kahta viimeistä kotiotteluaan kotikentällään Kimpisellä. Lappeenrannan liikuntatoimi linjasi, ettei Kimpisen kenttä kestä jalkapallo-otteluita enää tänä vuonna.

Kimpisen sulkemisen vuoksi PEPO siirtää tulevan lauantain kotiottelunsa Lahden Reipasta vastaan Sammonlahden tekonurmelle. Sammonlahteen siirtyy myös PEPOn kauden viimeinen kotiottelu helsinkiläistä PK-35:ttä vastaan 24. lokakuuta.

PEPO sai tiedon Kimpisen sulkemisesta tiistaina.

– Sen jälkeen otimme Imatraan yhteyttä. Sieltä tuli viestiä, että tervetuloa pelaamaan Karhumäen kentälle. Joukkueemme kuitenkin päätti, että pelaamme mieluummin siellä missä treenaamme, eli Sammonlahden tekonurmella, PEPOn puheenjohtaja Kari Suninen kertoo.

Vaurioita jo paikallisottelusta

Lappeenrannan liikuntajohtaja Pasi Koistinen taustoittaa, että jo Kimpisellä 1. lokakuuta pelattu Kultsu FC–PEPO -ottelu aiheutti märälle kentälle vaurioita, joita syksyn pehmentämälle kentälle olisi todennäköisesti tullut seuraavissa otteluissa merkittävästi lisää.

Kimpisen kentän sulkemisella liikuntatoimi haluaa varmistaa, että kenttä olisi kunnossa ensi kesänä.

– Kimpisen nurtsi alkaa olla talviteloilla, eikä se siitä parane. Ensi kevät ja alkukesä tulisivat olemaan tosi vaikeita, mitä enemmän se vedettäisiin nyt mullille. Luonnonnurmikausi on meidän osaltamme nyt ohi. Onneksi on hyviä tekonurmikenttiä, Koistinen toteaa.

Mika Strandén Sammonlahden tekonurmikenttä on PEPOlle tärkeä harjoituspaikka. Arkistokuva vuoden 2019 toukokuulta.

Koronaviruspandemia aiheutti Suomen jalkapallosarjojen ohjelmiin muutoksia, joiden vuoksi kausi venyy nyt tavanomaista myöhemmälle syksyyn.

Esimerkiksi viime vuonna PEPO pelasi kauden viimeisen kotiottelunsa Kimpisellä 5. lokakuuta ja toissa vuonna 23. syyskuuta.

Ottelutapahtuman järjestämisestä hankalampaa

Luonnonnurmikausi on meidän osaltamme nyt ohi. — Pasi Koistinen

PEPOlle häätö kotikentältä on takaisku, sillä sen panokset jäljellä olevissa otteluissa ovat suuret. Lappeenrantalaisjoukkue on jalkapallon miesten Kakkosen A-lohkossa toisena ja viiden pisteen päässä sarjaa johtavasta PK-35:stä, kun pelaamatta on kolme ottelukierrosta.

Sarjan voittanut joukkue nousee ensi kaudeksi Ykköseen.

– Joukkueellamme on vielä kaikki mahdollisuudet taistella sarjan voitosta. On tosi harmi juttu, ettemme pääse Kimpiselle, Suninen toteaa.

PEPOn olisi paljon helpompi järjestää ottelutapahtuma Kimpisellä tai jopa Imatran Karhumäen kentällä kuin Sammonlahdessa.

Liikuntatoimi kuljettaa Sammonlahteen lauantaiksi siirtokatsomoita.

– Sammonlahdessa pitää sulkea jalkakäytäviä, järjestää bajamajat ja varmistaa, että sähköt pelaavat. Lisätöitä tulee, Suninen kertoo.

Amis ei sovellu PEPOlle

Amiksen tekonurmikenttä ei ole PEPOlle vaihtoehto kotiotteluiden pitopaikaksi. Amiksen kenttä on peruskorjausiässä ja sen pinta niin kova, ettei PEPOn joukkue pysty harjoittelemaankaan sillä.

– Harmi näin, mutta onpahan sitten Sammonlahdessa vähän erilainen, tiivistunnelmainen ympäristö.

Sunisen mukaan Kimpisen kenttä tuntuu pehmenevän herkemmin kuin moni muu luonnonnurmikenttä Suomessa.

– Muualla Suomessa pelataan yhä monilla luonnonnurmikentillä. Onhan tämä harmi, että näin etelässä joudutaan luonnonnurmikentän käyttö lopettamaan tässä vaiheessa.