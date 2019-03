Micke Saaren ketjusta SaiPan ykkönen — Vaasassa kammetaan takaa-ajaja Sportia kannoilta

SaiPa on pyöräyttänyt tappiollisesta Ilves-pelistä ketjujen järjestystä ainakin ottelun alla julkaistaviin kokoonpanotietoihin. Suuria muutoksia pelaajapuolella kentällisissä ei sen sijaan ole, ja lopullinen peluutusjärjestyskin näkyy vasta illan pelissä Vaasassa.

Micke Saaren, David Goodwinin ja Ahti Oksasen kolmikko on nyt ykköskenttänä takanaan puolustajat Kalle Maalahti ja hänen rinnalleen palannut Jere Sneck.

Cody Kunyk—Tyler Morley—Joni Nikko on kakkosketjuna ja Ville Koho—Elmeri Kaksonen—Anssi Löfman kolmosena. Nelosen kolmikko on Tomi Iso-Mustajärvi—Jonatan Tanus—Ville Vainikainen.

Seitsemäs hyökkääjä on Mikael Kuronen ja muut puolustajaparit Brenden Kichton—Robin Salo ja Jere Seppälä—Markus Kojo.

Maalilla jatkaa Frans Tuohimaa.

Kannoilta karistettava

Sport on SaiPan lähin uhkaaja alemman pudotuspeliviivan alla. Joukkueiden välissä on vielä JYP. Eroa ennen illan ottelua on seitsemän pistettä. Viime pelissä vaasalaiset voittivat yllättäen Tapparan Hakametsässä.

Kauden aiemmista kohtaamisista SaiPa on voittanut kaksi ja hävinnyt yhden jatkoajalla.

Vladimir Denisov ja Santeri Virtanen ovat edelleen loukkaantuneiden listalla. Muusta syystä poissa kokoonpanosta on poissa Topi Nättinen.