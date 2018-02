Veiterää odottaa oululainen sumppu, kun puolivälierät alkavat keskiviikkona – Runkosarjassa Veiterä kylvetti Oulun luistinseuraa yhteismaalein 23–4 Mika Strandén Santtu Nurmen johtama Veiterän puolustus päästi runkosarjassa selvästi vähiten maaleja bandyliigassa.

Suvereenisti jääpalloliigan runkosarjaa hallinnut Veiterä saa pudotuspelien avauksessa haastajakseen Oulun Luistinseuran (OLS). Joukkueiden kaksi kohtaamista tällä kaudella päättyivät lappeenrantalaisille 6—2 ja 17—2.

Veiterä takoi runkosarjassa yli kymmenen maalin keskiarvon (yhteensä 187 maalia), mutta myös päästi selvästi vähiten. Selkeä asetelma tietää sitä, että OLS sumputtaa ja yrittää iskeä vastaan.

Siitä lähdetään joka peliin, että omaa maalia suojellaan.

Lappeenrantalaisten libero Santtu Nurmi sanoo, että tärkeätä on lähteä täydellä ryminällä liikkeelle ja nostaa pelivauhti heti omalle tasolle.

— Se vaatii meiltä kärsivällisyyttä. Jaksetaan pitää palloa ja hakea maalipaikkoja, ei pusketa päin.

Nurmen mukaan joukkueen kapteenisto on korostanut, että paikka finaalissa ei tule runkosarjan ylivoiman ansiosta, vaan se pitää ansaita uudelleen. Viime vuoden venyminen kultaan antoi nuorelle joukkueelle rutkasti itseluottamusta ja ymmärrystä siitä, mitä voittaminen vaatii.

— Viime vuonna meiltä ei hirveästi odotettu mitään ja se antoi tietynlaisen rauhan.

Tila pois vastustajalta

Nurmi on pelannut ehjän kauden. Opiskelu liikunnanohjaajaksi Vierumäellä on antanut hyvin tilaa harjoitella, sillä projektitöitä pystyy tekemään myös etänä. Opistolla on myös huippuluokan oheisharjoittelutilat.

Veiterän puolustuksessa tärkeätä on pysyä hereillä. Kun hyökkäyskalusto hyörii vastapuolen päädyssä, puolustukselle tulee harvakseltaan tilanteita. Nurmen mukaan vielä on hiomista alakerran pelin selkeyttämisessä ja kaverin auttamisessa.

Tarkoitus on myös pelata kovaa tila pois vastustajalta.

— Pyritään siihen ja valmennus haluaa sitä. Ajetaan kroppa nopeasti lähelle, eikä huidota mailalla.

Veiterän tehonelikko miehitti bandyliigan pistepörssin kärjen järjestyksessä Eetu Peuhkuri 65 (19+46), Janne Hauska 59 (38 +21), Tero Liimatainen 52 (37+15) ja Tomi Hauska 40 (13+37). Liimatainen oli sivussa viimeisistä runkosarjan peleistä ja huilannee vielä pudotuspelien avauksen.